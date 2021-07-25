مصدر من الرجاء لـ في الجول: بن مالانجو يصل الإمارات اليوم لإتمام انتقاله للشارقة

أتم نادي الرجاء البيضاوي المغربي اتفاقه مع الشارقة الإماراتي حول انتقال الكونغولي بن مالانجو بشكل نهائي.

وقال مصدر من الرجاء -طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "اتفقنا مع الشارقة الإماراتي حول انتقال بن مالانجو بشكل نهائي اليوم".

وأضاف "اللاعب سيسافر إلى الإمارات بعد قليل ليصل مساء اليوم من أجل إتمام انتقاله للشارقة".

وكان بن مالانجو أحد أهداف نادي الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفي حسب ما كشف FilGoal.com في وقت سابق (طالع التفاصيل)

الثنائي الإماراتي العين والشارقة قدم عرضا لضم اللاعب الكونغولي قبل أن يفوز الشارقة بسباق ضم بن مالانجو (طالع التفاصيل).

مالانجو (27 عاما) خاض 41 مباراة الموسم الجاري وسجل 24 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.