في الجول يكشف – كيف يفكر كارتيرون لأجانب الزمالك.. وأولوياته بالأسماء

حدد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، أولوياته لصفقات الأجانب المطلوبة للفريق بالموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كارتيرون يريد تدعيم مركزي وسط الملعب، والمهاجم.

المدرب الفرنسي حدد اسم يوسف آيت بن ناصر لاعب موناكو الفرنسي كأولوية لتدعيم وسط ملعب الزمالك. اللاعب يرحب بالعرض رغم امتلاكه عروض أخرى من تركيا.

ويأتي ياسين أيوب لاعب باناثانيكوس كحل ثاني، ويوجد إدريس فتوحي لاعب أهلي جدة في الصورة أيضا، وحسبما علم FilGoal.com فإن كارتيرون وضح الأسماء للإدارة، وينتظر قرارهم النهائي بعد انتهاء الإجازة.

ويستطيع اللاعب صاحب الـ24 عاما اللعب في مركزي رقم 6 و8 في وسط الملعب.

وبدأ أيت بن ناصر مسيرته في صفوف نادي نانسي الفرنسي ومنه انتقل إلى موناكو في عام 2016 على سبيل الإعارة.

وانضم إلى موناكو بعد ذلك وأعير لنادي كان ثم لسانت إيتيان ثم إلى بوردو في عام 2020.

وبعد ذلك أصبح اللاعب المغربي بلا ناد عقب نهاية تعاقده مع موناكو بنهاية الموسم المنصرم.

وإجمالا خاض يوسف أيت بن ناصر 137 مباراة مع مختلف فرق الدوري الفرنسي سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ستة آخرين.

وخاض بن ناصر 23 مباراة مع منتخب المغرب لم يسجل أو يصنع خلالهم، وكان ظهوره الأول مع أسود الأطلس في عام 2016 تحت قيادة إيرفي رينار.

وشارك في كأس أمم إفريقيا مع المغرب مرتين الأولى كبديل في نسخة 2017 ضد توجو.

كما أنه شارك مرتين في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر وكان ذلك ضد ناميبيا وجنوب إفريقيا.

أما بخصوص ملف المهاجم الصريح، فإن كارتيرون مازال يفضل بن مالانجو المهاجم الكونغولي لفريق الرجاء كحل أول لتدعيم الهجوم ورفض أسماء عديدة من أجله لأنه يراه مناسبا لطريقة لعب الزمالك.

يوجد أيضا اسم يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة كحل مطروح، لكن الزمالك لم يحسم ملف المهاجم بعد ويعلم بأن سيبقى مفتوحا لفترة لأن كارتيرون يحتاج لدراسة كافة الحلول المطروحة أمامه.