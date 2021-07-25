محمد اليماني لـ في الجول: الفارق بين المنتخب الأولمبي وجيل شباب 2001 هو الانسجام

مع حاجة منتخب مصر الأولمبي لفوز على أستراليا يوم الأربعاء ليحجز مقعده في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، تعود ذكرى مونديال الشباب 2001 للأذهان حين خاض الفراعنة الموقف ذاته، ومع نفس المدرب، شوقي غريب.

في الأرجنتين 2001 احتاج الفراعنة الصغار للفوز على فنلندا للتأهل لدور الـ16، وهو ما حدث قبل أن يواصلوا مشوارهم ويحصدوا الميدالية البرونزية في النهاية.

يوم الأربعاء يحتاج منتخب مصر الأولمبي للفوز، ما هي نصيحة جيل 2001 له؟ وكيف يرى نجوم مونديال الشباب قبل 20 عاما أوجه الاختلاف بين الفريقين؟

FilGoal.com توجه لنجوم 2001 لسؤالهم، والبداية مع المهاجم السابق محمد اليماني الذي قال:"بعدما خسرنا ضد الأرجنتين 7-1 حرص شوقي غريب على تحفيز اللاعبين".

وواصل "بعدها بدأنا التركيز على المواجهة الأخيرة أمام فنلندا لأنه وقتها كان لا بديل عن الفوز من أجل التأهل للدور الثاني".

وأشاد اليماني بالمنتخب الأوليمبي الحالي قائلا: "لاعبو الفريق الحالي كبار، لكن الفارق بينهم وبين جيل 2001 هو الانسجام، بالإضافة إلى الناحية الهجومية التي كانت أكثر فاعلية لدينا".

واستمر اليماني "المنتخب يواجه فرقا قوية جدا على خلاف التي واجهناها في 2001".

ووجه رسالة تحفيزية للاعبين قائلا:"يجب أن نهاجم أكثر، ولا ندافع فقط. كل لاعب من المنتخب الحالي كبير ولاعب أساسي في فريقه ويجب استغلال ذلك".

وكان المنتخب المصري الأولمبي خسر مباراته أمام المنتخب الأرجنتيني بهدف ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

ليتوقف رصيده عند نقطة حصدها بالتعادل أمام إسبانيا في الجولة الأولى.

وقد يكفي الفراعنة هدف أمام أستراليا للتأهل للدور ربع النهائي.

طالع سيناريوهات تأهل منتخب مصر الأولمبي من هنا