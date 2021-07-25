أولمبياد طوكيو 2020 - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي

الأحد، 25 يوليه 2021 - 14:48

كتب : نادر عيد

منتخب مصر - أولمبياد طوكيو 2020

لا تزال فرصة منتخب مصر قوية في بلوغ الدور ربع النهائي لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

رغم أن الفراعنة يتذيلون حاليا ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة إلا أن الفوز على أستراليا بهدف يوم الأربعاء قد يكفيهم للتأهل للدور التالي.

كيف؟

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أولا، لابد أن يفوز منتخب مصر على أستراليا في الجولة الأخيرة التي ستنطلق الساعة 1 ظهرا يوم الأربعاء.

في المباراة الأخرى بين إسبانيا والأرجنتين هناك 3 نتائج محتملة هي:

الأولى فوز إسبانيا على الأرجنتين

في هذه الحالة ستتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة بسبع نقاط ثم مصر (4 نقاط) ثم أستراليا والأرجنتين ورصيد كل منهما 3 نقاط.

الثانية تعادل إسبانيا والأرجنتين

في هذه الحالة ستتأهل إسبانيا متصدرة برصيد 5 نقاط وسيكون فارق الأهداف لصالح مصر على حساب الأرجنتين، لذلك ستتأهل مصر كوصيفة.

الثالثة فوز الأرجنتين على إسبانيا

في هذه الحالة ستتأهل الأرجنتين متصدرة للمجموعة وسيحدد فارق الأهداف الوصيف بين مصر وإسبانيا.

الترتيب الحالي للمجموعة:

إسبانيا - نقاط 4 - أهداف مسجلة 1 - أهداف مستقبلة 0 - فارق الأهداف +1

أستراليا - نقاط 3 - أهداف مسجلة 2 - أهداف مستقبلة 1 - فارق الأهداف +1

الأرجنتين - نقاط 3 - أهداف مسجلة 1 - أهداف مستقبلة 2 - فارق الأهداف -1

مصر - نقاط 1 - أهداف مسجلة 0 - أهداف مستقبلة 1 - فارق الأهداف -1

بينما بنود الفصل بين الفرق المتساوية في النقاط هي:

1 - فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

2 - الأهداف التي سجلها الفريق في كل مباريات المجموعة

3 - عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق التي لا تزال متساوية

4 - فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق التي لا تزال متساوية

5 - عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق التي لا تزال متساوية

6 - اللعب النظيف (الفريق الأفضل هو صاحب أقل نقاط وفقا للبطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها)

7 - القرعة

منتخب مصر الأولمبي طوكيو 2020
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