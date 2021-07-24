حوار في الجول (1) - محمد عبد الموجود: تأجيل الأولمبياد سلاح ذو حدين وهدفي منصة التتويج

السبت، 24 يوليه 2021 - 16:41

كتب : محمد سمير

محمد عبد الموجود جودو

يستعد محمد عبد الموجود للمشاركة الأوليمبية في دور الـ32 لمنافسات الجودو وزن 66 كيلو جرام فجر اليوم.

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وقال عبد الموجود في الجزء الأول من حواره مع موقع FilGoal.com: "بذلت جهدا كبيرا للاستعداد وشاركت في عديد البطولات، هدفي هو التواجد على منصة التتويج".

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وأضاف "تأجيل الأولمبياد كان سلاحا ذو حدين، منحنا فرصة أكبر للاستعداد ولكن في نفس الوقت كان هناك جزء من هذه الفترة لم نستطع التدرب فيه بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا".

يمكنك متابعة الجزء الأول من الحوار كاملا من الفيديو التالي.

محمد عبد الموجود طوكيو 2020 الجودو
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