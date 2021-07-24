جدول منافسات مصر فجر وصباح الأحد 25 يوليو في أولمبياد طوكيو.. منتخب القدم وظهور الجودو

يواجه منتخب مصر لكرة القدم فريق الأرجنتين، بينما تبدأ منافسات الجودو للمصريين بمشاركة محمد عبد الموجود.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد منافسات المصريين في فجر وصباح الأحد 25 يوليو من أولمبياد طوكيو 2020.

للتعرف على مواعيد المنافسات كلها من هنا. (طالع التفاصيل)

بينما جدول منافسات الأحد كالتالي:

2:00 فجرا (رماية) 10م مسدس - تمهيدي سيدات (رضوى عبد اللطيف - هالة الجوهري)

2:55 فجرا (سلاح الشيش) يارا شرقاوي × الإيطالية أريانا إريجو (دور 32 فردي سيدات) "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

3:00 فجرا (رماية) سكيت تمهيدي رجال - (عزمي محيلبة ومصطفى حمدي)

3:00 فجرا (جمباز فني) (زينة إبراهيم وماندي عصام) - فردي سيدات

4:10 فجرا (تايكوندو) عبد الرحمن وائل دور16 "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

4:15 فجرا (رماية) 10م مسدس هوائي - نهائي سيدات حال التأهل (رضوى عبد اللطيف - هالة الجوهري)

4:20 فجرا (ريشة طائرة) - فردي السيدات - ضحى هاني

4:25 فجرا (سلاح الشيش) نهى هاني × الصينية كوينجيانج تشين (دور 32 فردي سيدات) "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

4:25 فجرا (سلاح الشيش) نورا محمد × اليابانية يوكا وينو (دور 32 فردي سيدات) "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

4:40 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا - ربع النهائي

4:30 فجرا (جودو) محمد عبد الموجود (دور 32 وزن 66 كجم) "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

5:00 فجرا (تنس) محمد صفوت - فردي الرجال

5:05 (شراع) زورق سباق 1 - خلود منسي (فردي سيدات)

6:00 صباحا (رماية) 10م بندقية هوائية تمهيدي (يوسف مقار وأسامة السعيد)

6:10 صباحا (سلاح المبارزة) محمد السيد فردي الرجال دور 64 "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

6:15 صباحا (شراع) زورق سباق 2 - خلود منسي (فردي سيدات)

7:00 صباحا (تنس طاولة) دينا مشرف - فردي السيدات

7:35 صباحا (شراع) زورق سباق 1 - علي بدوي (فردي رجال)

7:45 صباحا (تنس طاولة) أحمد صالح - فردي الرجال

8:30 صباحا (رماية) 10م بندقية هوائية نهائي "حال التأهل" (يوسف مقار وأسامة السعيد)

8:45 صباحا (شراع) زورق سباق 2 - علي بدوي (فردي رجال)

9:30 صباحا (كرة قدم) مصر × الأرجنتين

11:00 صباحا (ريشة طائرة) زوجي المختلط - (أدهم حاتم - ضحى هاني)