أولمبياد طوكيو 2020 - سامي عبد الرازق يودع منافسات الرماية

ودع سامي عبد الرازق منافسات مسدس هوائي 10 متر في الرماية بعد احتلال المركز 31 في التصفيات.

وحصد سامي عبد الرازق 567 نقطة بعد 60 رمية.

ويتأهل من تصفيات الرماية أول 8 متنافسين فقط إلى النهائي الذي يقام اليوم السبت.

وكان سامي عبد الرازق قد شارك في أولمبياد ريو 2016 وحصد المركز 30 برصيد 574 نقطة.

وبالتالي يودع عبد الرازق منافسات أولمبياد طوكيو بعد أن لحق بـ الزهراء محمد التي ودعت منافسات البندقية الهوائية.

وكان سامي عبد الرازق قد أنهى أول 10 رميات برصيد 97 نقطة.

وبعد 20 رمية حقق عبد الرازق رصيد 192 نقطة.

وبعد 30 رمية حقق 285 نقطة.

بينما بعد 40 رمية حقق 380 نقطة، وبعد 50 رمية وصل إلى 474 نقطة.

وأخيرا حصد سامي عبد الرازق 567 نقطة في النهاية.

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