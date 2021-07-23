مواعيد مباريات الجمعة 23 يوليو 2021.. ليفربول ضد فريق كلوب السابق

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 10:04

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ماني في كريستال بالاس

يخوض ليفربول اليوم الجمعة ثالث مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد.

ويلعب الفريق الإنجليزي ضد ماينز الألماني، النادي الذي لعب له ودربه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

وتنطلق المباراة الساعة 6:15 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

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وفي المباراتين السابقتين تعادل ليفربول بنتيجة 1-1 ضد فاكير إنسبروك النمساوي وشتوتجارت الألماني.

وسيواجه ليفربول فريق هيرتا برلين يوم الخميس في آخر مبارياته الإعدادية للموسم الجديد.

ليفربول
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