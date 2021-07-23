مواعيد مباريات الجمعة 23 يوليو 2021.. ليفربول ضد فريق كلوب السابق
الجمعة، 23 يوليه 2021 - 10:04
كتب : FilGoal
يخوض ليفربول اليوم الجمعة ثالث مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد.
ويلعب الفريق الإنجليزي ضد ماينز الألماني، النادي الذي لعب له ودربه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.
وتنطلق المباراة الساعة 6:15 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.
وفي المباراتين السابقتين تعادل ليفربول بنتيجة 1-1 ضد فاكير إنسبروك النمساوي وشتوتجارت الألماني.
وسيواجه ليفربول فريق هيرتا برلين يوم الخميس في آخر مبارياته الإعدادية للموسم الجديد.