حجازي: البدايات دائما صعبة.. وسنتحسن في المباريات المقبلة

الخميس، 22 يوليه 2021 - 11:51

كتب : FilGoal

إصابة أوسكار مينجويزا لاعب إسبانيا - طوكيو 2020

يرى أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي بأن التعادل أمام إسبانيا أمر جيد كبداية.

مصر تعادلت مع إسبانيا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)

وقال حجازي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "البدايات دائما تكون صعبة، خصوصا أمام فريق مميز جدا مثل إسبانيا، يملك لاعبين رائعين".

أخبار متعلقة
غريب: لهذه الأسباب سعيد بالنقطة أمام إسبانيا.. وتحسنا كثيرا في الشوط الثاني نقطة من فم الثور.. مصر تخطف تعادلا سلبيا أمام إسبانيا التشكيل المتوقع لـ الأهلي - 4 تغييرات محتملة أمام البنك الأهلي محمد الشناوي ثاني حارس مصري يشارك في كأس العالم والأولمبياد

وأضاف "استعددنا بشكل جيد لـ إسبانيا ودرسناهم جيدا. كبداية فالنقطة جيدة".

قائد المنتخب أتم "في المباريات المقبلة سنكون أفضل وسنملك الكرة بشكل أكبر يساعدنا على الظهور هجوميا جيدا".

وتلتقي مصر مع الأرجنتين في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، فيما تلعب إسبانيا مع أستراليا بنفس اليوم.

طوكيو 2020 مصر إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حجازي: البدايات دائما صعبة.. وسنتحسن في المباريات المقبلة 31 دقيقة | طوكيو 2020
غريب: لهذه الأسباب سعيد بالنقطة أمام إسبانيا.. وتحسنا كثيرا في الشوط الثاني 38 دقيقة | طوكيو 2020
نقطة من فم الثور.. مصر تخطف تعادلا سلبيا أمام إسبانيا 55 دقيقة | طوكيو 2020
التشكيل المتوقع لـ الأهلي - 4 تغييرات محتملة أمام البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
محمد الشناوي ثاني حارس مصري يشارك في كأس العالم والأولمبياد ساعة | طوكيو 2020
دي تيليجراف: فان جال يتوصل لاتفاق لقيادة هولندا.. وخليفته المحتمل سيكون مساعده 2 ساعة | أوروبا
تعرف على رباعي المنتخب الأولمبي في القائمة الاحتياطية لـ طوكيو 2020 2 ساعة | طوكيو 2020
احتفظ بـ جدول البعثة المصرية بالكامل في أولمبياد طوكيو 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 2 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 3 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 4 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة
قد ينال إعجابك