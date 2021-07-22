حجازي: البدايات دائما صعبة.. وسنتحسن في المباريات المقبلة

يرى أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي بأن التعادل أمام إسبانيا أمر جيد كبداية.

مصر تعادلت مع إسبانيا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)

وقال حجازي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "البدايات دائما تكون صعبة، خصوصا أمام فريق مميز جدا مثل إسبانيا، يملك لاعبين رائعين".

وأضاف "استعددنا بشكل جيد لـ إسبانيا ودرسناهم جيدا. كبداية فالنقطة جيدة".

قائد المنتخب أتم "في المباريات المقبلة سنكون أفضل وسنملك الكرة بشكل أكبر يساعدنا على الظهور هجوميا جيدا".

وتلتقي مصر مع الأرجنتين في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، فيما تلعب إسبانيا مع أستراليا بنفس اليوم.