نقطة من فم الثور.. مصر تخطف تعادلا سلبيا أمام إسبانيا

حصدت مصر نقطة ثمينة بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام إسبانيا في أولى مواجهات دور المجموعات لمنافسات الرجال في أولمبياد طوكيو 2020 على ملعب سابورو دوم.

الماتادور الإسباني رغم محاولاته الهجومية والاستحواذ إلا أنه لم يستطع هز شباك محمد الشناوي.

وتقاسم منتخبي مصر وإسبانيا النقاط، في انتظار نتيجة مباراة الأرجنتين وأستراليا والتي تقام بعد قليل.

وأصبح محمد الشناوي ثاني حارس مصري يخوض نهائيات كأس العالم والأولمبياد بعد مصطفى كامل منصور حارس مرمى في كأس العالم 1934 وأولمبياد برلين 1936.

🔴 محمد الشناوي ثاني حارس مصري يشارك في كأس العالم والأولمبياد مصطفى كامل منصور حارس مرمى مصر في كأس العالم 1934 شارك بقميص الفراعنة في أولمبياد برلين 1936 pic.twitter.com/kF1JlD88lu — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 22, 2021

وسار أحمد ياسر ريان على خطى والده، ياسر ريان شارك أمام إسبانيا في أولمبياد برشلونة 1992، واليوم شارك نجله بعد 19 عاما أمام اللاروخا في ثاني مواجهات مصر وإسبانيا بالأولمبياد.

على خطى الأب 🇪🇬 ◼ياسر ريان شارك أمام إسبانيا في أولمبياد برشلونة 1992 ◼أحمد ياسر ريان يشارك حاليا أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020 pic.twitter.com/3qjd2c4Ink — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 22, 2021

وسيلتقي منتخب مصر يوم الأحد المقبل في التاسعة والنصف صباحا مع نظيره الأرجنتيني على نفس الملعب، وفي نفس اليوم تتواجه إسبانيا مع أستراليا.

التشكيل

اعتمد شوقي غريب على الثلاثي الكبير، محمد الشناوي ومحمود حمدي "الونش" والقائد أحمد حجازي.

وفي الهجوم تواجد أحمد ياسر ريان وبجواره رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر.

في المقابل بدأ لويس دي لا فوينتي المدير الفني لإسبانيا بالسداسي الذي شارك في يورو 2020.

كما شارك ماركو أسنسيو وميكيل مورينو الثنائي فوق السن في المباراة أساسيا.

تشكيل منتخب مصر 🇪🇬 🔴 أحمد ياسر ريان يقود هجوم منتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا pic.twitter.com/wman0WT5gb — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 22, 2021

وصف المباراة

التهديد الأول جاء مبكرا للغاية بتسديدة من ميكيل أويارزبال تصدى لها محمد الشناوي بسهولة في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.

في الدقيقة السادسة تحصل أحمد فتوح على بطاقة صفراء مبكرة عقب مطالعة تقنية الفيديو بعد تدخل على قدم أوسكار مينجويزا.

الماتادور واصل الهجوم وسط بسالة من دفاع منتخب مصر، وفي الدقيقة 19 توقفت المباراة بسبب سقوط مينجويزا مرة أخرى.

مدافع برشلونة لم يستطع استكمال اللقاء وشارك خيسوس فاييخو بدلا منه وارتدى شارة القيادة في الدقيقة 22.

في الدقيقة 27 كادت أن تتقدم إسبانيا بتسديدة من داني سيبايوس لكن تصويبته ارتدت من القائم الأيسر للشناوي.

وتهديد مصر الأول في المباراة جاء عن طريق تسديدة من طاهر محمد طاهر جاءت بعيدة للغاية عن المرمى في الدقيقة 41.

طاهر تحصل على بطاقة صفراء بعد العودة لتقنية الفيديو عقب تدخل قوي على سيبايوس، صانع ألعاب ريال مدريد لم يستطع أيضا استكمال اللقاء فخرج وشارك بدلا من مارك كوكوريا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى سلبيا.







































في الدقيقة 53 طالب لاعبو إسبانيا بركلة جزاء لصالح ميكيل أويارزبال بعد تدخل من حجازي عليه داخل منطقة الجزاء لكن تقنية الفيديو رفضت احتساب خطأ على منتخب مصر.

شوقي غريب أجرى 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 62 بنزول إبراهيم عادل وصلاح محسن وعمار حمدي بدلا من طاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان وإمام عاشور.

وبعد 3 دقائق كاد عمار حمدي أن يهدد مرمى إسبانيا بعدما تلقى عرضية أرضية من رمضان صبحي على حدود منطقة الجزاء لكن تسديدته جاءت بعيدة عن مرمى أوناي سيمون.

رد دي لا فوينتي بـ 3 تغييرات لتنشيط الهجوم بمشاركة كارلوس سولير ورافائيل مير وبريان خيل بدلا من ميكيل مورينو وأويارزبال وماركو أسنسيو.

الدقيقة 78 شهدت بطاقة صفراء لأحمد حجازي عقب عرقلة خوان ميراندا على حدود منطقة الجزاء.

حاول منتخب مصر في الدقائق التالية تشكيل خطورة لكن عرضيتي أحمد فتوح وكريم العراقي لم تجد سوى دفاع اللاروخا.

وفي الدقيقة 87 كاد رافائيل مير أن يسجل هدفا قاتلا برأسية لكن كرته تصدى لها الشناوي ببراعة وثبات.

وتألق الشناوي مرة أخرى بالتصدي لتسديدة كارلوس سولير في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، ومن ثم أبعدها حجازي لركنية.

ضغط إسبانيا تواصل وكاد خيسوس فاييخو أن يسجل هدفا قاتلا لكن محاولته جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 93.

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء أجرى شوقي غريب رابع تغييراته بنزول كريم فؤاد بدلا من كريم العراقي.

فحصد منتخب مصر نقطة من فم الثور الإسباني.