كايزر تشيفز يعلن تأجيل رحلته من المغرب بسبب مشاكل فنية

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 12:06

كتب : FilGoal

محمد شريف مع الأهلي أمام كايزر تشيفز

أعلن نادي كايزر تشيفز تأجيل وصوله إلى جنوب إفريقيا واستمراره في المغرب بسبب مشاكل فنية.

وكان كايزر تشيفز قد خسر من الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي أقيم في المغرب.

وكتب الحساب الرسمي لنادي كايزر تشيفز: "كان من المفترض العودة إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم لكن لازلنا في المغرب بسبب مخاوف من وجود مشاكل فنية".

أخبار متعلقة
السولية: في الأهلي إن لم تحصل على إفريقيا فأنت لم تفعل شيئا.. لقب التاسعة هو الأصعب الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس كهربا يكشف سر مشكلته السابقة مع موسيماني.. وحلمه مع الأهلي موسيماني يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع سفيان رحيمي

وتابع "سنوافيكم بالجديد في الوقت المناسب".

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مصر أمس الأحد بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة.

وسجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية على الترتيب.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بفارق 5 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في اليابان.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي كايزر تشيفز المغرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
حدث غير متوقع يهدد مسابقات الكانوي والتجديف في طوكيو 2020 13 دقيقة | طوكيو 2020
أحد أكبر رعاة الأولمبياد يتراجع عن عرض الإعلانات خلال المسابقات 21 دقيقة | طوكيو 2020
حكم نهائي أبطال إفريقيا لـ في الجول: الفريقان ساعداني على جعل اللقاء أفضل.. وفخور بما حققته ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كايزر تشيفز يعلن تأجيل رحلته من المغرب بسبب مشاكل فنية 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قصة فريد سميكة.. حصول مصر على ذهبية أولمبياد 1928 وسحبها بعد يومين 3 ساعة | طوكيو 2020
كاف يعلن تفاصيل اجتماع لجنته التنفيذية: دعم لعب كأس العالم كل عامين.. وموقف دوري السوبر 3 ساعة | إفريقيا
السولية: في الأهلي إن لم تحصل على إفريقيا فأنت لم تفعل شيئا.. لقب التاسعة هو الأصعب 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة 3 الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي.. وقناة الأخير تعتذر 4 فرجاني ساسي يودع الزمالك
قد ينال إعجابك