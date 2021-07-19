كايزر تشيفز يعلن تأجيل رحلته من المغرب بسبب مشاكل فنية

أعلن نادي كايزر تشيفز تأجيل وصوله إلى جنوب إفريقيا واستمراره في المغرب بسبب مشاكل فنية.

وكان كايزر تشيفز قد خسر من الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي أقيم في المغرب.

وكتب الحساب الرسمي لنادي كايزر تشيفز: "كان من المفترض العودة إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم لكن لازلنا في المغرب بسبب مخاوف من وجود مشاكل فنية".

وتابع "سنوافيكم بالجديد في الوقت المناسب".

Travel Update The Team was due to arrive home this morning but due to flight mechanical concerns we are still in Morocco. We will issue out a travel update in due course.#Amakhosi4Life pic.twitter.com/SFFBPV3jd4 — Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) July 19, 2021

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مصر أمس الأحد بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة.

وسجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية على الترتيب.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بفارق 5 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في اليابان.