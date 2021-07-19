أمير توفيق يكشف موقف الأهلي من رحيل ديانج وأفشة

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن موقف النادي من رحيل لاعبيه محمد مجدي أفشة وأليو ديانج في الفترة المقبلة.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 عن أليو ديانج: "هناك عديد العروض لأليو ديانج ولكنه غير مطروح للبيع إلا في حالة وصول عرض خرافي لا يمكنك رفضه. إنه لاعب مهم جدا للفريق".

video:1 مدير تعاقدات الأهلي يفجرها لإبراهيم فايق💣🔥"ديانج غير معروض للبيع إلا في حالة واحدة".. ويحسمها🔥🔥 هل سيرحل أفشة؟#جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/nuEWZjujp6 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 18, 2021

وكيل ديانج كانت قد كشف لـ في الجول حقيقة العروض الخارجية للاعب (طالع التفاصيل)

وأضاف عن محمد مجدي أفشة "مصطلح "غير معروض للبيع" يكون مضروب في 100 مع أفشة، لم يصلنا أي عرض له. أفشة يريد أن يصنع تاريخ في الأهلي لذلك لا أعتقد أن يرحل تماما في الفترة المقبلة"

أمير توفيق كشف في وقت سابق حقيقة العروض المقدمة لمحمد مجدي أفشة (طالع التفاصيل)

وتابع عن تجديد علي معلول "اليوم هو يوم احتفالي بلقب البطولة وسنذهب لإجازة العيد الأضحى و"إن شاء الله خير ربنا يسهل" سنأخذ الأمور خطوة بخطوة".

الأهلي يستعد لخوض مباريات الدوري المصري من جديد بمواجهات أمام البنك الأهلي ثم الانتاج الحربي ثم أسوان ثم وادي دجلة خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس.

ويفتقد الأهلي لجهود السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر للمشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد.