أمير توفيق يكشف موقف الأهلي من رحيل ديانج وأفشة

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 00:23

كتب : FilGoal

أمير توفيق الأهلي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن موقف النادي من رحيل لاعبيه محمد مجدي أفشة وأليو ديانج في الفترة المقبلة.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 عن أليو ديانج: "هناك عديد العروض لأليو ديانج ولكنه غير مطروح للبيع إلا في حالة وصول عرض خرافي لا يمكنك رفضه. إنه لاعب مهم جدا للفريق".

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وأضاف عن محمد مجدي أفشة "مصطلح "غير معروض للبيع" يكون مضروب في 100 مع أفشة، لم يصلنا أي عرض له. أفشة يريد أن يصنع تاريخ في الأهلي لذلك لا أعتقد أن يرحل تماما في الفترة المقبلة"

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وتابع عن تجديد علي معلول "اليوم هو يوم احتفالي بلقب البطولة وسنذهب لإجازة العيد الأضحى و"إن شاء الله خير ربنا يسهل" سنأخذ الأمور خطوة بخطوة".

الأهلي يستعد لخوض مباريات الدوري المصري من جديد بمواجهات أمام البنك الأهلي ثم الانتاج الحربي ثم أسوان ثم وادي دجلة خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس.

ويفتقد الأهلي لجهود السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر للمشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد.

الأهلي أمير توفيق أليو ديانج محمد مجدي أفشة
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