وكيل ديانج يوضح لـ في الجول حقيقة العروض الأوروبية

أوضح إبراهيم كمارا وكيل أعمال أليو ديانج حقيقة العروض المقدمة للاعب وسط الأهلي.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

ووفقا لبعض التقارير فأن نادي رين الفرنسي مهتم بضم اللاعب، كما أبدى جالاتاسراي التركي اهتماما بضم لاعب الوسط المالي.

وقال كمارا لـ FilGoal.com: "لا توجد عروض مقدمة للاعب ولا أعرف شيئا عن الأخبار التي تتحدث عن وصول عروض له".

وأتم "اللاعب ملتزم بعقده مع الأهلي ولم يحدث تواصل مع الأهلي حول مستقبله".

لاعب الوسط المالي البالغ 23 عاما انضم للأهلي من مولودية الجزائر مقابل مليون دولار.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي شارك في 75 مباراة بجميع المسابقات سجل 3 وصنع 6.

وحقق ديانج لقب الدوري والكأس والسوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا، والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.