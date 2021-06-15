أمير توفيق يوضح لـ في الجول موقف الأهلي من العروض المقدمة للاعبيه

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 14:50

كتب : أحمد الخولي

أمير توفيق

شدد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي أن مناقشة عروض مقدمة للاعبي الفريق سيتم في نهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن كل التركيز ينصب الآن على اللقاء المرتقب ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقالت تقارير إن الأهلي تلقى عرضا من العين الإماراتي للاستغناء عن لاعب وسطه أليو ديانج، بينما أوضح وكيل محمد مجدي "أفشة" أن أندية تركية تريد الأخير.

وقال توفيق لـFilGoal.com:"الأهلي أعلن مرارا أن الحديث عن عروض مقدمة للاعبين مغلق لنهاية الموسم، نستعد لمواجهة منتظرة ضد الترجي، لا مجال للكلام عن أمور أخرى".

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وواصل "سيتم مناقشة العروض في نهاية الموسم وفقا لرؤية الجهاز الفني ومتطلباته ورأي لجنة التخطيط وموقف الإدارة".

وأضاف "لابد أن نراعي المرحلة الحالية المهمة للفريق ونوفر أجواء التركيز والهدوء للجهاز الفني واللاعبين".

وأتم "وصول عروض للاعبي الأهلي أمر منطقي، لكن لا يمكن الحديث عن الأمر الآن".

ويسافر الأهلي اليوم الثلاثاء لتونس لمواجهة الترجي يوم السبت في ذهاب نصف النهائي.

ويستضيف الإياب في القاهرة في 26 يونيو.

والمتأهل من الأهلي أو الترجي سيلعب نهائي الأبطال ضد الوداد أو كايزر تشيفز.

ويأمل الأهلي الحفاظ على اللقب بعدما توج به للمرة التاسعة العام الماضي.

الأهلي أليو ديانج محمد مجدي أفشة
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