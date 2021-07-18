بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة

الأحد، 18 يوليه 2021 - 17:37

كتب : محمود ضياء

محمود الخطيب رئيس الأهلي في تونس

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا بعد الأحداث الأخيرة التي جاءت بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

الزمالك كان قد أصدر بيانا لتهنئة الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا قبل أن يسحبه بعد ذلك بسبب سخرية وتهكم الصفحات الرسمية للأهلي حسب البيان ثم اعتذرت قناة النادي الأهلي بعد ذلك (طالع التفاصيل)

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وزارة الشباب والرياضة نشرت بيانا رسميا بعد اتصال الوزير أشرف صبحي مع رئيس الناديين (طالع التفاصيل)

وقال الأهلي في بيانه: "في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهتف إلى مزيد من التكاتف لخدمة المصلحة العليا للوطن، تبادل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الاتصالات الإيجابية التي جاءت جميعها رافضة لكل التصرفات التي تصدر من هنا أو هناك لتنال من العلاقة التاريخية التي تربط بين قطبي الكرة المصرية".

وأضاف "وقام الدكتور أشرف صبحي بتهنئة النادي الأهلي ومجلس إدارته بمناسبة الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا وأكد على حرصه الشديد على وحدة الصف والتعاون بين كل المؤسسات الرياضية، وأنه لابد من دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في كل الاتجاهات والتي تخوض تحديات صعبة في تلك المرحلة، وأن قطبي الكرة المصرية يقع عليهما العبء الأكبر للمساهمة في الطفرة الرياضية تماشيا مع التطور الكبير الذي يسود المجالات المختلفة في البلاد".

وتابع "عبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره لجهود الدولة ومساندتها للمؤسسات الرياضية خاصة الأندية التي تمثل مصر في المحافل الخارجية وثمن رئيس الأهلي تهنئة حسين لبيب ومجلس إدارته للأهلي وجماهيرة بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا على تقديره الكامل لهذه المبادرة الطيبة في ظل الروح التي تسود بين القطبين ولاسيما أنه يرفض أي تصرفات تعكر صفو هذه العلاقة، بل ويأمل في المزيد من التعاون بين كافة الأندية الشقيقة".

وأكمل "ومن جانبه أكد الكابتن حسين لبيب على تقديره للاتصالات التي جرت مع الدكتور أشرف صبحي والكابتن محمود الخطيب لتوضيح بعض وجهات النظر بخصوص ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا والتأكيد على التقدير الكبير من جانب النادي الأهلي لشقيقه نادي الزمالك وتثمين التهنئة التي تلقاها بالفوز بالبطولة الإفريقية وحرصه الشديد على العلاقة الطيبة بين الناديين".

وأتم "وأشار الكابتن حسين لبيب إلى أن أي إنجاز يحققه نادي مصري يصب في مصلحة الرياضة المصرية وأن نادي الزمالك يعتز بعلاقته بكافة الأندية، بل ويتطلع لمزيد من التعاون والتقارب بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الرياضية".

وظفر الأهلي بدوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخه ليحجز مكانه في مونديال الأندية 2021 المقرر إقامته في اليابان.

الأهلي الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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