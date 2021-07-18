الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي.. وقناة الأخير تعتذر

أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي سحب تهنئته التي قدمها للأهلي بعد فوز الأخير بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت بإسقاط كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-صفر في المغرب.

وأوضح الزمالك أن تهنئته "كأنها لم تكن اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة".

وأشار الزمالك إلى "سخرية وتهكم الصفحات الرسمية" من تهنئته للأهلي.

وشدد في بيانه رفضه لـ"التطاول على جمهور للزمالك وقائد الفريق (محمود عبد الرازق "شيكابالا")".

ومن جانبها اعتذرت قناة الأهلي عبر حسابها عن تعليق كتبه أحد العاملين في فريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت في بيان أنه تقرر إيقاف كاتب التعليق عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدا لفصله.

وشددت على "احترامها وتقديرها لمجلس إدارة الزمالك ورموزه والتزامها بالاحترام المتبادل بين الناديين".

🔴 بيان هام pic.twitter.com/EVBGSinUkt — Al Ahly TV 🏆 قناة ملك قارة افريقيا (@AlAhlyTV) July 18, 2021

وظفر الأهلي بدوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخه ليحجز مكانه في مونديال الأندية 2021 المقرر إقامته في اليابان.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد التتويجات بالبطولة.