ميلان يضم ظهير موناكو

أعلن نادي ميلان يوم الأحد ضم فودي بالو توريه ظهير موناكو بشكل رسمي.

وأفاد النادي عبر موقعه: "توصل ميلان لاتفاق مع موناكو لضم اللاعب بشكل نهائي، وقع بالو توريه على عقد يمتد حتى صيف 2025".

الظهير الفرنسي سيرتدي القميص رقم 5.

بالو تراوري بدأ مسيرته في باريس سان جيرمان بين فرق الناشئين والشباب ومن ثم انضم إلى ليل لموسمين ثم موناكو في 2018-19 مقابل 11 مليون يورو.

اللاعب البالغ 24 عاما خاض 74 مباراة بقميص موناكو واكتفى بصناعة 8 أهداف فقط كظهير أيسر.

وكان ميلان قد ضم فيكايو توموريوساندرو تونالي من صفوف تشيلسي وبريشيا على الترتيب الصيف الجاري بشكل نهائي.

كما أعلن يوم السبت ضم الفرنسي أوليفييه جيرو قادما من تشيلسي.

ويعود ميلان لدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 8 سنوات عقب احتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.