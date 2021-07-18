مصدر من كاف لـ في الجول: لم نستقر بعد على موعد السوبر الإفريقي

تحدث مصدر مطلع بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، وأوضح أنه لم يتحدد بشكل نهائي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على كايرز تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون مقابل. (طالع التفاصيل) فيما حقق الرجاء لقب كأس الكونفدرالية بالفوز على شبيبة القبائل الأسبوع الماضي.

وقال مصدر من كاف في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد: "الموعد المبدئي المحدد لكأس السوبر الإفريقي هو أحد أيام 24 و25 و26 سبتمبر المقبل في الدوحة".

وأضاف "لم نستقر حتى الآن على هذا الموعد بشكل نهائي، وقد يحدث تغيير إذا طرأ أي جديد".

وتابع المصدر "نسعى خلال الفترة المقبلة لتحديد الموعد النهائي للمباراة السوبر، كذلك تحديد موعد نهائي لقرعة كأس الأمم الإفريقية بعدما قررنا إقامتها في أغسطس المقبل".

وتستضيف الدوحة عاصمة قطر مباراة السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي، وهي الأخيرة وفقا للعقد الحالي بين كاف والاتحاد القطري لكرة القدم.

البطولة الأولى توج بها الزمالك على حساب الترجي.

والثانية حصدها الأهلي على حساب نهضة بركان.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بثلاثية سجلها محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية.

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ملخص المباراة: 🎥



بأقدام محمد شريف وأفشة والسولية الأهلي يُتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز! 🏆#TotalEnergiesCAFCL | #KCFCASC | @KaizerChiefs | @AlAhly pic.twitter.com/qVMNiSzC7n — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

وأصبح الأهلي ثاني الأندية التي تحسم تواجدها في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في اليابان بعد تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.