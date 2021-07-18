مصدر من كاف لـ في الجول: لم نستقر بعد على موعد السوبر الإفريقي

الأحد، 18 يوليه 2021 - 13:24

كتب : محمد عبد العظيم

صور تتويج الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021

تحدث مصدر مطلع بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، وأوضح أنه لم يتحدد بشكل نهائي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على كايرز تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون مقابل. (طالع التفاصيل) فيما حقق الرجاء لقب كأس الكونفدرالية بالفوز على شبيبة القبائل الأسبوع الماضي.

وقال مصدر من كاف في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد: "الموعد المبدئي المحدد لكأس السوبر الإفريقي هو أحد أيام 24 و25 و26 سبتمبر المقبل في الدوحة".

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وأضاف "لم نستقر حتى الآن على هذا الموعد بشكل نهائي، وقد يحدث تغيير إذا طرأ أي جديد".

وتابع المصدر "نسعى خلال الفترة المقبلة لتحديد الموعد النهائي للمباراة السوبر، كذلك تحديد موعد نهائي لقرعة كأس الأمم الإفريقية بعدما قررنا إقامتها في أغسطس المقبل".

وتستضيف الدوحة عاصمة قطر مباراة السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي، وهي الأخيرة وفقا للعقد الحالي بين كاف والاتحاد القطري لكرة القدم.

البطولة الأولى توج بها الزمالك على حساب الترجي.

والثانية حصدها الأهلي على حساب نهضة بركان.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بثلاثية سجلها محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية.

وأصبح الأهلي ثاني الأندية التي تحسم تواجدها في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في اليابان بعد تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

الأهلي الرجاء
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