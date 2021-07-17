العاشرة من الدار البيضاء

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وفاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة على كايزر تشيفز في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

سجل أهداف الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

تم غزو إفريقيا بنجاح 🌎✅🏆 الأهلي يحقق العاشرة 🌟⚽️ pic.twitter.com/PG7JXTSvsS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 17, 2021

التشكيل

فضل بيتسو موسيماني دخول المباراة بثنائية حمدي فتحي وعمرو السولية في وسط الملعب مع إبقاء المالي أليو ديانج على مقاعد البدلاء.

وتواجد الرباعي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف لقيادة خط الهجوم.

حمدي فتحي يجاور السولية، ومحمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال 🌟🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/NSw0s9FC8d — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 17, 2021

على الجانب الآخر، قرر ستيوارت باكستر المدير الفني لكايزر تشيفز إشراك دانييل أكبي في مركز حراسة المرمى.

وتواجد نجكوبو في خط الهجوم بدلا من ليوناردو كاسترو مع الثنائي بيرنارد باركر وسمير نوركوفيتش.

📋باركر ونوركوفيتش ونجكوبو يقودون هجوم كايزر تشيفز أمام الأهلي.#في_إفريقيا pic.twitter.com/KIyVuIVunD — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 17, 2021

وصف المباراة

الشوط الأول

بدأ كايزر تشيفز المباراة ضاغطا في الدقائق الثلاثة الأولى مع ضربة ركنية نجح دفاع الأهلي في التعامل معها.

سيطر بعدها لاعبو الأهلي على مجريات المباراة مع تراجع لاعبي كايزر تشيفز لتأمين مناطقهم.

الأهلي اتجه في أغلب الأوقات للكرات العرضية والتي لعبها 18 مرة في الشوط الأول كان منها 4 فقط صحيحة مع التسديدات البعيدة والتي لم تعرف طريقها لمرمى كايزر تشيفز.

اللقطة الأبرز في الشوط الأول كانت في الوقت بدل الضائع بعد تدخل قوي من هابي ماشياني لاعب كايزر تشيفز على أكرم توفيق ليعود الحكم لقتنية الفيديو ويخرج البطاقة الحمراء وينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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الشوط الأول شهد حصول أيمن أشرف من الأهلي وبرنارد باركر على البطاقة الصفراء.

الشوط الثاني

وبدأ بيتسو موسيماني الشوط الثاني بإقحام ياسر إبراهيم في مكان أيمن أشرف بينما تدخل ستيوارت باكستر بإقحام خاما بيليات في مكان نجكوبو.

الأهلي حاول استغلال النقص العددي لكايزر تشيفز مع بداية الشوط الثاني لتتاح فرصة لحسين الشحات مع الدقيقة 47 ولكن تسديدته اصطدمت بمدافع كايزر تشيفز لتخرج لضربة ركنية.

واستمر الأهلي في محاولاته لتتاح فرصة لمحمد مجدي قفشة بعد تمريرة ثنائية مع محمد شريف ولكن تسديدة أفشة جاءت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 50.

الدقيقة 53 شهدت أول أهداف المباراة بعد تمريرة من أكرم توفيق في قلب دفاع كايزر تشيفز لمحمد شريف الذي سدد بيسراه معلنا أول أهداف الأهلي.

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وأتيحت فرصة جديدة لطاهر محمد طاهر مع الدقيقة 56 ولكنه لم ينجح في تسديدها بالشكل المطلوب.

مدرب كايزر تشيفز أجرى تغييره الثاني في الدقيقة 60 بدخول أنتوني أجاي في مكان نجابولو بلوم.

وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للنادي الأهلي مع الدقيقة 64 بعد هجمة مرتدة وتمريرة من محمد شريف سددها أفشة في الشباك مباشرة.

التغيير الثاني للأهلي كان في الدقيقة 67 بدخول أليو ديانج في مكان طاهر محمد طاهر.

وجاء الدور على عمرو السولية مع الدقيقة 74 ليوقع على ثالث أهداف المباراة بعد تمريرة من محمد شريف.

هدف السولية جعله أول لاعب في تاريخ دوري أبطال إفريقيا يسجل في ثلاث نهائيات متتالية يشارك فيها بعد أن سجل أمام الترجي 2018 والزمالك 2020.

المغربي بدر بانون تلقى البطاقة الصفراء مع الدقيقة 78، لينفذ بعدها خاما بيليات الضربة الحرة ويخرجها محمد الشناوي لضربة ركنية.

هدأ نسق المباراة بعدها وسط سيطرة سلبية من الأهلي ليتدخل بيتسو موسيماني بثلاثة تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 90 بخروج محمد مجدي أفشة وبدر بانون ومحمد شريف ودخول جونيور أجايي ومحمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن.

بعد دقيقتين وقت بدل ضائع، أطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة ليفوز الأهلي باللقب العاشر في تاريخه ويشارك في كأس العالم للأندية للمرة السابعة.