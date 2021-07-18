مهاجم كايز تشيفز السابق: كنا سنخسر أمام الأهلي حتى لو أكملنا اللقاء بـ11 لاعبا

يؤمن شون بارتليت مهاجم جنوب إفريقيا السابق بأن فريق كايرز تشيفز كان سيخسر أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى لو أكمل اللقاء بـ11 لاعبا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على كايرز تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون مقابل. (طالع التفاصيل)

وقال بارتليت لشبكة سوبر سبورت: "الطرد أحدث فرقا كبيرا فيما يتعلق بنتيجة المباراة، لكن كايزر تشيفز كان سيواجه صعوبة في التسجيل لو أكمل بـ11 لاعبا".

وأضاف "حين تواجد 11 لاعبا في الملعب لم يكن هناك أي تهديد حقيقي على مرمى الأهلي".

وأكمل مهاجم كايزر تشيفز السابق "لاعبو الوسط لم يتقدموا إلى الأمام من أجل دعم المهاجم سمير نوركوفيتش".

وتابع "كان الجهاز الفني للفريق يأمل أن يكون هابي ماشياني هو أحد اللاعبين الذين يتقدمون للأمام لدعم نوركوفيتش، لكن قلة خبرته في التدخل القوي على لاعب الأهلي كلفت فريقه المباراة".

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بثلاثية سجلها محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية.

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ملخص المباراة: 🎥



بأقدام محمد شريف وأفشة والسولية الأهلي يُتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز! 🏆#TotalEnergiesCAFCL | #KCFCASC | @KaizerChiefs | @AlAhly pic.twitter.com/qVMNiSzC7n — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

وأصبح الأهلي ثاني الأندية التي تحسم تواجدها في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في اليابان بعد تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.