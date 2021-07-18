الشحات: نفذنا ما وعدنا به بعد كأس العالم للأندية

أوضح حسين الشحات لاعب الأهلي أنه كان يثق في تحقيق إنجاز حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني تواليا.

وتوج الأهلي باللقب بالفوز 3-0 على كايرز تشيفز حاصدا اللقب العاشر في تاريخه لدوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال الشحات عقب المباراة: "بطولة إفريقيا هي البطولة المفضلة لجمهور الأهلي، ونعلم أنهم يحبونها بشدة، ولهذا أخذنا على أنفسنا عهدا بعد كأس العالم للأندية أن نفوز بالبطولة ونجحنا في تحقيق ما وعدنا به".

وأشار "ما قاله موسيماني للاعبين بين شوطي المباراة، طالبنا بضرورة الهدوء، وألا نستعجل الفوز، خاصة بعد طرد لاعب كايزر تشيفز قبل لحظات من نهاية الشوط الأول".

وأتم "الحمد لله نفذنا تعليماته، ونجحنا في تسجيل الهدف الأول وفزنا بالمباراة".

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