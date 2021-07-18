الشحات: نفذنا ما وعدنا به بعد كأس العالم للأندية

الأحد، 18 يوليه 2021 - 01:23

كتب : أحمد الخولي

مصر للمقاصة - الأهلي حسين الشحات

أوضح حسين الشحات لاعب الأهلي أنه كان يثق في تحقيق إنجاز حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني تواليا.

وتوج الأهلي باللقب بالفوز 3-0 على كايرز تشيفز حاصدا اللقب العاشر في تاريخه لدوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال الشحات عقب المباراة: "بطولة إفريقيا هي البطولة المفضلة لجمهور الأهلي، ونعلم أنهم يحبونها بشدة، ولهذا أخذنا على أنفسنا عهدا بعد كأس العالم للأندية أن نفوز بالبطولة ونجحنا في تحقيق ما وعدنا به".

أخبار متعلقة
بعد العاشرة.. موسيماني: وعدت وأوفيت سعد سمير: فخور بوجودي داخل الأهلي.. من أغلى الألقاب في مسيرتي صلاح محسن: الروح هي سر نجاح الأهلي

وأشار "ما قاله موسيماني للاعبين بين شوطي المباراة، طالبنا بضرورة الهدوء، وألا نستعجل الفوز، خاصة بعد طرد لاعب كايزر تشيفز قبل لحظات من نهاية الشوط الأول".

وأتم "الحمد لله نفذنا تعليماته، ونجحنا في تسجيل الهدف الأول وفزنا بالمباراة".

حسين الشحات الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشحات: نفذنا ما وعدنا به بعد كأس العالم للأندية 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد العاشرة.. موسيماني: وعدت وأوفيت 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سعد سمير: فخور بوجودي داخل الأهلي.. من أغلى الألقاب في مسيرتي 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح محسن: الروح هي سر نجاح الأهلي 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أبرز أرقام الأهلي بعد التتويج بالعاشرة 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
محمد شريف: تعاهدنا على العودة لكأس العالم للأندية منذ فبراير الماضي 57 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عمرو السولية: العاشرة هديتنا لجماهير الأهلي 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أكرم توفيق: الاحتفال بالألقاب لا يدوم طويلا في الأهلي.. هدفنا البطولات المحلية الآن ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 2 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري 4 اجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة تعديلات الدوري والكأس: "ما حدث لا يحقق العدالة"
قد ينال إعجابك