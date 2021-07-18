سعد سمير: فخور بوجودي داخل الأهلي.. من أغلى الألقاب في مسيرتي

تحدث سعد سمير عن فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا موضحا أن الفريق يمتلك توليفة رائعة من اللاعبين ولديهم خبرات مميزة.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايرز تشيفز في النهائي بالفوز بنتيجة 3-0. (طالع التفاصيل)

وقال سعد عبر قناة الأهلي: "فخور بوجودي داخل النادي الأهلي، ارتباط اسم أي لاعب بالأهلي شرف عظيم".

وشدد "الفوز بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخ النادي، جاء بعد جهد كبير من كل اللاعبين، لذلك تعتبر من أغلى الألقاب في مسيرتي".

وأضاف "تحقيق بطولتين لدوري أبطال إفريقيا في خلال 7 أشهر، يعتبر أمرا رائعا،الأهلي حاليا يمتلك توليفة رائعة من اللاعبين ولديهم خبرات مميزة".

وأشار "مصلحة الأهلي دائما في المقدمة، والأهم هو الصعود إلى منصات التتويج بغض النظر عن المشاركة في المباريات، كل اللاعبين سواسية ولا فارق بين من يشارك في المباريات أو يجلس بديلا".

وأوضح سعد سمير أنه تحدث ومعه وليد سليمان ومحمد الشناوي مع زملائهم في الفريق بين الشوطين عن صعوبة اللقاء قائلا: "الخوف من الخسارة كان هو مفتاح التتويج بالبطولة، لأن كل اللاعبين كانوا حريصين على الفوز باللقب، وطالبناهم بالصبر والهدوء التام، وهو ما تكلل في النهاية وسجل اللاعبون ثلاثة أهداف رائعة".

وأتم "الأهلي سيواصل مسيرته القوية نحو التتويج بالبطولات القادمة، وأهنئ كل الجماهير وأعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب".