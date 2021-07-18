عبد الحفيظ: رفضنا الاحتفال قبل المباراة.. وهذا الرقم أتمنى تحطيمه الأحد، 18 يوليه 2021 - 00:21 كتب : حسام نور الدين سيد عبد الحفيظ - الأهلي والمقاولون العرب سيد عبد الحفيظ الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا نرشح لكم أخر الأخبار الشحات: نفذنا ما وعدنا به بعد كأس العالم للأندية 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا بعد العاشرة.. موسيماني: وعدت وأوفيت 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا سعد سمير: فخور بوجودي داخل الأهلي.. من أغلى الألقاب في مسيرتي 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا صلاح محسن: الروح هي سر نجاح الأهلي 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا أبرز أرقام الأهلي بعد التتويج بالعاشرة 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا محمد شريف: تعاهدنا على العودة لكأس العالم للأندية منذ فبراير الماضي 57 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا عمرو السولية: العاشرة هديتنا لجماهير الأهلي 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا أكرم توفيق: الاحتفال بالألقاب لا يدوم طويلا في الأهلي.. هدفنا البطولات المحلية الآن ساعة | دوري أبطال إفريقيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. العاشرة من الدار البيضاء أبرز أرقام الأهلي بعد التتويج بالعاشرة سجل بطولات لاعبي الأهلي الحاليين في دوري أبطال إفريقيا بعد العاشرة.. موسيماني: وعدت وأوفيت عبد الحفيظ: رفضنا الاحتفال قبل المباراة.. وهذا الرقم أتمنى تحطيمه الأكثر مشاهدة 1 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 2 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري 4 اجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة تعديلات الدوري والكأس: "ما حدث لا يحقق العدالة" أمس اليوم غدا دوري أبطال إفريقيا 0 كايزر تشيفز 3 الأهلي انتهت الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - نجم مقرة - أهلي برج بوعريريج لم تبدأ 18:45 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - شبيبة سكيكدة - سريع غليزان لم تبدأ 18:45 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - نادي بارادو - اتحاد بلعباس لم تبدأ 19:00 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - وداد تلمسان - شباب بلوزداد لم تبدأ 19:00 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - شباب قسنطينة - شبيبة القبائل لم تبدأ 18:45 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - نصر حسين داي - أولمبى المدية لم تبدأ 19:00 البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول - الوداد الرياضي - اتحاد طنجة لم تبدأ 18:00 البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول - يوسفية برشيد - شباب المحمدية لم تبدأ 20:30 البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول - المغرب الفاسي - نهضة الزمامرة لم تبدأ 20:30 قد ينال إعجابك