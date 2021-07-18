عبد الحفيظ: رفضنا الاحتفال قبل المباراة.. وهذا الرقم أتمنى تحطيمه

الأحد، 18 يوليه 2021 - 00:21

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ - الأهلي والمقاولون العرب

سيد عبد الحفيظ الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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