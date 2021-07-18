أيمن أشرف: شعرت باقتراب النجمة العاشرة في هذه اللحظة

الأحد، 18 يوليه 2021 - 00:16

كتب : محمود ضياء

مصر للمقاصة - الأهلي أيمن أشرف

أوضح أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي أن حالة الطرد التي تلقاها كايزر تشيفز صعبت الأمور عليهم مشيرا لأنه شعر باقتراب النجمة العاشرة بعد هدف أفشة.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وقال أيمن أشرف في تصريحات لقناة الأهلي: "أهدي هذا الفوز إلى مجلس إدارة النادي الأهلي لرئاسة الكابتن محمود الخطيب وجماهير الأهلي العظيمة وأمي وشقيقتي رحمهما الله".

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وأضاف "شعرت باقتراب النجمة العاشرة بعد الهدف الثاني الذي سجله محمد مجدي أفشة، طرد هابي ماشياني صعب الأمور كثيرا على المنافس".

وأتم "الفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالي دافع قوي لنا لزيادة حصيلة النادي مستقبلا من البطولات المحلية والقارية".

وأصبح الأهلي ثاني الأندية التي تحسم تواجدها في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في اليابان بعد تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

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