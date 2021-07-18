أفشة: هذا الجيل يواصل كتابة التاريخ.. والله لا يُضيع مجهود من يتعب

أوضح محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي أن الفريق يحاول كتابة التاريخ بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

وتوج الأهلي باللقب بعد الفوز على كايرز تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون مقابل. (طالع التفاصيل)

وقال أفشة: "أضفنا إنجازا جديدا يُحسب للجهاز الفني وهذا الجيل من اللاعبين، الذي يواصل كتابة التاريخ".

وأكمل عبر قناة الأهلي: "حققنا بطولة غالية ونجحنا في إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان".

وأشار "لاعبو الأهلي يقاتلون دائما لإسعاد جماهير الأهلي بحصد البطولات المحلية والقارية، فاللعب للأهلي شرف كبير، ومن يرتدي قميص نادي القرن عليه الحفاظ على هذه النعمة".

وأوضح "اجتهد كثيرا في التدريبات من أجل الظهور بشكل جيد جدا في المباريات، الله لا يُضيع مجهود من يتعب".

وتابع "مقبلون على منافسات قوية في مسابقة الدوري، وهذا هو قدر لاعبي الأهلي الذين يبحثون عن حصد البطولات من أجل إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان".

وأتم "أسير بدعوات أسرته التي تسانده بقوة في مشواره مع الكرة، وتبقى كلمة السر في التألق بعد توفيق المولى عز وجل".

أفشة سجل هدفا في النهائي وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة للموسم الثاني تواليا بعد النسخة الماضية.