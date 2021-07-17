نهائي إفريقيا - كهربا وديانج على دكة بدلاء الأهلي أمام كايزر تشيفز واستبعاد ربيعة وبواليا

السبت، 17 يوليه 2021 - 20:27

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

مصر للمقاصة - الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي دكة بدلاء الفريق أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وكان موسيماني قد أعلن التشكيل الأساسي للأهلي أمام كايزر تشيفز قبل قليل (طالع التفاصيل)

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وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

علي لطفي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمود وحيد - محمود كهربا - أليو ديانج - صلاح محسن - جونيور أجايي - مروان محسن

واستبعد موسيماني من القائمة كلا من:

رامي ربيعة - سعد سمير - بواليا - كريم نيدفيد - محمود متولي - محمد محمود - مصطفى شوبير - وليد سليمان

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب العاشر في تاريخه إفريقيا بينما يلعب كايزر تشيفز النهائي الأول له في المسابقة.

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