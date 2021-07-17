تشكيل نهائي إفريقيا - ثنائي في وسط الملعب وشريف يقود هجوم الأهلي أمام كايزر تشيفز

أعلن بيتسو موسيماني تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

واختار موسيماني استمرار أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن مع عودة محمد هاني للمشاركة بديلا لمدة سبع دقائق أمام مصر للمقاصة في المباراة الأخيرة للدوري.

وفضل المدير الفني للأهلي ثنائية حمدي فتحي وعمرو السولية ليتواجد المالي أليو ديانج على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية.

الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب العاشر في تاريخه إفريقيا بينما يلعب كايزر تشيفز النهائي الأول له في المسابقة.

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