خبر في الجول – إفريقيا تصوت لـ كأس عالم كل عامين

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 20:48

كتب : محمد عبد العظيم

كأس العالم

صوت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لصالح مشروع قرار إقامة كأس العالم كل عامين.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل كاف، فإنهم صوتوا بالموافقة على إقامة كأس العالك كل عامين بدلا من أربعة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تلك الفكرة ستتيح لمنتخباتنا خوض منافسات أقوى واحتكاكات أكبر مع باقي المنتخبات، لذلك وافقنا على الفكرة".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد تلقى مقترحا من السعودية بإقامة كأس العالم كل سنتين.

FilGoal.com كشف أيضا موافقة كاف على فكرة بطولة دوري "السوبر ليج" الإفريقي. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، استمرار إقامة بطولة أمم إفريقيا كل سنتين، على أن تقام بطولة أمم إفريقيا للمحليين كل ثلاث سنوات.

كأس العالم كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
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