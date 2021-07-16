مصدر من كاف لـ في الجول: المكتب التنفيذي وافق على إنشاء الدوري السوبر الإفريقي

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 20:38

كتب : محمد عبد العظيم

بطولة السوبر ليج الإفريقية

كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـ FilGoal.com على موافقة المكتب التنفيذي على إقامة دوري السوبر الإفريقي أو "سوبرليج".

واجتمعت اللجنة التنفيذية لـ "كاف" في الرباط المغرب اليوم الجمعة عشية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال مصدر من كاف لـ FIlGoal.com: "المكتب التنفيذي وافق رسميا على إنشاء دوري سوبر ليج".

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وأوضح "كُلف أحمد ولد يحيى نائب الرئيس على وضع خطة التنفيذ خلال الأشهر المقبلة".

وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي قد أصدر بيانا بعد 100 يوم من تعيينه رئيسا للكاف قال فيه عن دوري السوبر الإفريقي: "نفكر ونحن مندمجون في مناقشات مبدئية لإنشاء دوري السوبر الإفريقي بشكل يضم الجميع ويفيدهم".

وشدد "رأينا ما فعلته بعض الأندية في أوروبا في إنشاء دوري السوبر الأوروبي، وسنحاول التعلم من أخطائهم وخبراتهم".

وكانت فكرة الدوري السوبر الأوروبي قد لاقت اعتراضا وأثارت الجدل عقب إعلانها من 12 فريقا أوروبيا مختلفا انتهت بانسحاب 9 أندية وتوقف المسابقة في مهدها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" عقوبات على الأندية التي أعلنت مشاركتها في البطولة.

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