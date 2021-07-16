الأهلي بالأحمر وكايزر تشيفز بالأصفر في نهائي الأبطال

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 13:54

كتب : حسام نور الدين

مصر للمقاصة - الأهلي محمد شريف

وافق مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على ارتداء الأهلي لزيه التقليدي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وسيرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر.

بينما سيرتدي كايزر تشيفز القميص والشورت الأصفر والجورب الأبيض.

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ويتواجه الناديان مساء السبت في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويسعى الأهلي للحفاظ على اللقب والفوز به للمرة العاشرة لتعزيز رقمه القياسي في عدد التتويجات.

بينما يخوض كايزر تشيفز النهائي لأول مرة في تاريخه.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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