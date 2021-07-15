دوري السوبر الإفريقي واقتراح فيفا لكأس العالم ضمن مناقشات كاف على هامش نهائي دوري الأبطال

الخميس، 15 يوليه 2021 - 23:38

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الرباط المغرب غدا الجمعة عشية نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستتم مناقشة عدة موضوعات من بينها تقرير PWC. (طالع التفاصيل)

والموضوعات المقرر مناقشتها كالآتي:

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- مناقشة التقرير النهائي لـ PWC واتهامات الفساد المالي

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- الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا

- مسابقات الأندية في الموسم الجديد

- مناقشات الرعاة والشركاء

- بطولة إفريقيا للمدارس تحت رعاية الفيفا

- تحديد مصادر التمويل

- مناقشة اقتراح فيفا بعمل كأس العالم كل عامين بدلا من 4 أعوام

- مناقشة دوري السوبر الإفريقي

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ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل في التاسعة مساء بالدار البيضاء بالمغرب.

دوري أبطال إفريقيا كاف في إفريقيا
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