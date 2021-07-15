كاف يعلن تسلم تقرير PWC بشأن حسابات الاتحاد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تلقيه تقرير التحقيق النهائي من شركة برايس وورترهاوس كوبرز لمراجعة ملفات الاتحاد خلال الفترة الأخيرة.

ونشر "كاف" بيانا عن التحقيقات، يؤكد فيها مناقشة التقرير النهائي لـ PwC في اجتماع لجنة CAF التنفيذية يوم الجمعة 16 يوليو.

حدد تقرير PwC الذي تم توزيعه، بعض المعاملات والسلوكيات غير النظامية وغير الأخلاقية وغير اللائقة.

وكشف "كاف" أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيصدر بيانًا إعلاميًا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية في الرباط.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد تعاقد مع شركة برايس وورترهاوس كوبرز لمراجعات حسابات الاتحاد خلال فترة أحمد أحمد والتي تلتها.