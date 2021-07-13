بيريز يهين كاسياس وراؤول في تسريب صوتي منذ 2006

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز

نشرت جريدة إل كونفيدنسيال الإسبانية تسجيلات صوتية مسربة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أهان بعض أساطير النادي، بينهم إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس.

التسجيل الصوتي يعود إلى عام 2006، بعد استقالته من رئاسة النادي.

وقال بيريز وقتها: "كاسياس ليس حارس مرمى مدريد، إنه أكبر فشل نواجهه، ولكن ما حدث هو أنهم معجبون به".

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وأضاف "كاسياس يعتبر أحد أكبر عمليات الاحتيال التي تعرضنا لها، مثله مثل راؤول".

وتابع "أكبر محتالين في ريال مدريد هما راؤول وكاسياس".

كاسياس يعمل حاليا كمساعد لمدير مؤسسة النادي، فيما يعمل راؤول كمدرب للفريق الثاني لريال مدريد.

أسطورة حراسة إسبانيا بدأ المشاركة في صفوف ريال مدريد عام 1999 حين كان عمره 18 عاما، وبقي حتى مغادرته إلى بورتو في عام 2015.

وتوج بخمسة ألقاب دوري إسباني، ولقبين في كأس إسبانيا، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسباني، وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرة، وكأس الانتركونتيننتال مرتين.

كما أمضى راؤول 16 عامًا في صفوف ريال مدريد. بدأ عام 1994 قبل أن يغادر إلى شالكه في 2010، وفاز بستة ألقاب للدوري الإسباني، وأربعة ألقاب كأس إسبانيا، وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة وكأس الانتركونتيننتال مرتين.

ريال مدريد فلورنتينو بيريز راؤول جونزاليس إيكر كاسياس
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