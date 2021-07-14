تسريبات جديدة.. بيريز: رونالدو غير طبيعي ومورينيو أحمق

ظهرت تسريبات جديدة لـ فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد وهو يتحدث بشكل غير لائق عن لاعبي الفريق السابقين ومورينيو مدرب الفريق الأسبق.

وكانت بعض التسريبات الأخرى التي تعود إلى عام 2006 قد نشرت بالأمس والتي تحدث بها بيريز عن إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس بشكل غير لائق واصفا إياهم بغير المحبين للنادي ومغرورين ويضعون مصلحتهم فوق النادي. (طالع التفاصيل)

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تسريبات جديدة صباح اليوم يعود تاريخها إلى أكتوبر 2012.

وجاءت التسريبات على النحو التالي:

رونالدو

"إنه مجنون هذا الرجل أحمق، تعتقد أنه طبيعي لكنه ليس كذلك وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها أخر هراء فعله رآه، لماذا تعتقد أنه يفعل ذلك الشيء الغبي؟"

ولم يتم تحديد الموضوع الذي يتحدث عنه بيريز والذي يقول إن رونالدو قد قام بفعله.

مينديز ومورينيو

"مينديز لا يفعل أي شيء مع مورينيو، صفر التزام، وحتى بالنسبة للحوارات، لا شيء حالة سخيفة هؤلاء الرجال لديهم غرور رهيب، كلامهم مدلل، هو والمدرب".

"إنهم لا يرون الواقع لأن كلاهما من الممكن أن يحصلوا على المزيد من المال إذا كانوا غير ذلك، هم الإثنين غير طبيعيين، لأننا نتحدث عن الكثير من المال في مجال حقوق الصور".

"أيضا مع هذا الوجه بتلك الطريقة الجريئة، الجميع لا يحبهم، إذا كانت الدعاية عكس ذلك، فهي عكس ذلك".

فابيو كوينتراو

"هذا واحد آخر من تأثيرات ريال مدريد، واحد آخر بدون رأس، هؤلاء الأشخاص ريال مدريد يأكلهم، حاليا هو مقرف ومورينيو أحمق، ليس الأمر أنه لا يريد أن يلعب".

"حسنا هو غير طبيعي بعض الشيء، يقود بدون رخصة، لقد طغى عليه الضغط، وذلك بسبب مرضه، ولكن الآخر لا يهتم إذا كان مريضا لأنه يقتله، أنت مقرف".

عن توقيع بيبي في 2007 في عهد الرئيس السابق لريال مدريد كالديرون

"تلك الـ 30 مليون خرجت من هنا وذهبت إلى هناك، بالتأكيد الآن علينا أن نرى أين الخروج من البنك، لقد فعل ذلك مع خورخي مينديز، ممثل رئيس بورتو، معه كل شيء غريب".

"سيدفع له وهو حجة غياب رئيس بورتو، أخذ هو ومينديز أموالا من الروسي مع مورينيو، وكارفاليو، وفيريرا، أخذوها إلى سويسرا، شخص ما عليه أن ينزعج ويعطينا فكرة عن هذا الحساب في سويسرا".

موسم 2012-2013 كان هو الأخير لمورينيو مع ريال مدريد، وانتهى الموسم بتتويج الفريق ببطولة واحدة فقط وهي كأس السوبر الإسباني.