ضياء السيد: كايزر تشيفز فريق "مُحير" وتشعر أنه فريق عشوائي

الخميس، 08 يوليه 2021 - 12:12

كتب : FilGoal

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

وصف ضياء السيد المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بـ "المُحير".

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز يوم 17 يوليو المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب.

وقال ضياء السيد مدرب الأهلي الأسبق: "كايزر تشيفز مُحير عند تحليله، لأنك تشعر أنه فريق عشوائي، لديه لياقة بدنية ويركض لاعبوه خلف الكرة".

أخبار متعلقة
موسيماني: كنت أشجع كايزر تشيفز في صغري وهذه نقاط قوته.. ومشكلة بسبب طوكيو مهاجم كايزر تشيفز لـ في الجول: أحترم الأهلي ولا أخشاه.. كل شيء ممكن في النهائي حوار في الجول - لاعب كايزر تشيفز في 2002: واجهنا فريق من القراصنة في السوبر الإفريقي كايزر تشيفز لـ في الجول: لا مشاكل في عقود اللاعبين.. سنخوض النهائي بفريق كامل

وأضاف عبر إذاعة أون سبورت "تأهلهم للنهائي على حساب الوداد المغربي أمر مثير للخوف، خاصة أن النهائي من مباراة واحدة".

وأردف "لابد أن يتعامل الأهلي بذكاء لأنه من الوارد أن تجد المنافس يفسد طريقة لعبك ويصل إلى ركلات الترجيح أو يستغل كرة ثابتة".

وأتم "المباريات النهائية تُكسب ولا تُلعب، وأثق أن موسيماني سيجيد التعامل مع الأمور".

كايزر تشيفز ضياء السيد دوري أبطال إفريقيا الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كيلليني: إنجلترا صلبة.. ومستعد لمواجهة هاري كين 7 دقيقة | يورو 2020
بعد اجتماع الـ3 دقائق.. ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا 28 دقيقة | أوروبا
التعادل الثالث.. جونياس يفشل في تحقيق الفوز الأول لـ بيراميدز على الإنتاج 30 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – المقاولون (0) - (0) الأهلي.. سيطرة حمراء 48 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: محمد فاروق لا يمانع الانتقال لـ سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
تشكيل المقاولون – محمد حمدي زكي ولويس إدوارد يقودان الهجوم ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – ديانج يعوض السولية.. واستمرار الشحات وثنائية ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ساعة | الدوري المصري
سكاي: ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي للحصول على جيرو 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك