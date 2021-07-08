ضياء السيد: كايزر تشيفز فريق "مُحير" وتشعر أنه فريق عشوائي

وصف ضياء السيد المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بـ "المُحير".

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز يوم 17 يوليو المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب.

وقال ضياء السيد مدرب الأهلي الأسبق: "كايزر تشيفز مُحير عند تحليله، لأنك تشعر أنه فريق عشوائي، لديه لياقة بدنية ويركض لاعبوه خلف الكرة".

وأضاف عبر إذاعة أون سبورت "تأهلهم للنهائي على حساب الوداد المغربي أمر مثير للخوف، خاصة أن النهائي من مباراة واحدة".

وأردف "لابد أن يتعامل الأهلي بذكاء لأنه من الوارد أن تجد المنافس يفسد طريقة لعبك ويصل إلى ركلات الترجيح أو يستغل كرة ثابتة".

وأتم "المباريات النهائية تُكسب ولا تُلعب، وأثق أن موسيماني سيجيد التعامل مع الأمور".

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