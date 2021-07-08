راموس إلى باريس سان جيرمان

الخميس، 08 يوليه 2021 - 11:11

كتب : إسلام أحمد

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي ضم الإسباني سيرخيو راموس بعقد يمتد حتى صيف 2023.

سيرخيو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وانضم راموس لصفوف العملاق الباريسي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وقال راموس عبر الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية بالانضمام لـ باريس سان جيرمان، إنها فرصة كبيرة في حياتي، تحدي جديد ويوم لن أنساه".

أخبار متعلقة
رومانو: حكيمي يخضع للفحص الطبي في باريس.. وصفقة راموس تتم قريبا منافس مصر - قائمة إسبانيا الأولمبي تضم 6 لاعبين في اليورو.. وتواجد أسينسيو وغياب راموس ميدياست: راموس يطلب وقتا للتفكير في عرض روما راديو مونت كارلو: راموس اتفق مع سان جيرمان على تفاصيل التعاقد

وأضاف "فخور أن أكون جزءا من هذا المشروع الطموح، والانضمام لفريق يضم لاعبين كبار، النادي أثبت بالفعل صلابته في أعلى المستويات، أريد أن أواصل النمو مع باريس وأساعد الفريق على حصد الألقاب".

𝐒𝐢 𝐒𝐞𝐧̃𝐨𝐫! ✍️

🔴🔵 #WelcomeSergio pic.twitter.com/I26WKleStg

وسيرتدي راموس القميص رقم 4 في عاصمة النور، وهو الرقم الذي اعتاد على ارتداءه مع ريال مدريد.

من جانبه قال ناصر الخليفي رئيس النادي عبر الموقع الرسمي: "يرحب باريس اليوم بواحد من أفضل اللاعبين في وقتنا الحالي، سعيد بإعلان انضمامه لنا، راموس لاعب متكامل وأحد أفضل المدافعين في التاريخ".

وتابع "وُلد كمنافس وقائد ومحترف عظيم، خبراته الكبيرة وطموحه يتناغمان مع النادي، فخور لرؤيته بقميص باريس سان جيرمان، وأعلم أنه سيحظى باستقبال رائع من المحبين".

وأصبح راموس ثالث صفقات باريس سان جيرمان الصيفية، بعد جورجينيو فينالدوم في صفقة انتقال حر من ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي قادما من إنتر الإيطالي.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس (35 عاما) قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق.

سيرخيو راموس باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
عضو إدارة المصري لـ في الجول: علي ماهر يشعر بالراحة وسيبذل كل جهده لعودة الانتصارات 5 دقيقة | الدوري المصري
أسوشيتد برس: اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو خلال الأولمبياد.. ومناقشة موقف الجماهير 23 دقيقة | طوكيو 2020
تقرير تركي: رمضان صبحي يريد الانضمام لـ جالاتاسراي 27 دقيقة | الدوري المصري
وزارة التموين والتجارة الداخلية تكشف حقيقة رفض شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقي" 49 دقيقة | الدوري المصري
العريان: ما يتردد عن اختيار الأحمر لرفع علم مصر غير صحيح.. وانتهت مشكلة لاعبي الأهلي ساعة | طوكيو 2020
راموس إلى باريس سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
التشكيل المتوقع لـ الأهلي - عودة بانون للدفاع وأكرم ظهير أيمن أمام المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 8 يوليو 2021 - الأهلي يواجه المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك