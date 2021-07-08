راموس إلى باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي ضم الإسباني سيرخيو راموس بعقد يمتد حتى صيف 2023.

سيرخيو راموس النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وانضم راموس لصفوف العملاق الباريسي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وقال راموس عبر الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية بالانضمام لـ باريس سان جيرمان، إنها فرصة كبيرة في حياتي، تحدي جديد ويوم لن أنساه".

وأضاف "فخور أن أكون جزءا من هذا المشروع الطموح، والانضمام لفريق يضم لاعبين كبار، النادي أثبت بالفعل صلابته في أعلى المستويات، أريد أن أواصل النمو مع باريس وأساعد الفريق على حصد الألقاب".

𝐒𝐢 𝐒𝐞𝐧̃𝐨𝐫! ✍️

🔴🔵 #WelcomeSergio pic.twitter.com/I26WKleStg

وسيرتدي راموس القميص رقم 4 في عاصمة النور، وهو الرقم الذي اعتاد على ارتداءه مع ريال مدريد.

من جانبه قال ناصر الخليفي رئيس النادي عبر الموقع الرسمي: "يرحب باريس اليوم بواحد من أفضل اللاعبين في وقتنا الحالي، سعيد بإعلان انضمامه لنا، راموس لاعب متكامل وأحد أفضل المدافعين في التاريخ".

وتابع "وُلد كمنافس وقائد ومحترف عظيم، خبراته الكبيرة وطموحه يتناغمان مع النادي، فخور لرؤيته بقميص باريس سان جيرمان، وأعلم أنه سيحظى باستقبال رائع من المحبين".

وأصبح راموس ثالث صفقات باريس سان جيرمان الصيفية، بعد جورجينيو فينالدوم في صفقة انتقال حر من ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي قادما من إنتر الإيطالي.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس (35 عاما) قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق.