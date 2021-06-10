باريس سان جيرمان يضم فينالدوم حتى 2024

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضم الهولندي جورجينيو فينالدوم بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وانضم الدولي الهولندي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع ليفربول الإنجليزي.

وقال فينالدوم (30 عاما) عبر الموقع الرسمي للنادي الباريسي: "الانضمام لباريس سان جيرمان تحدٍ جديد لي، انضم إلى أحد أفضل الأندية الأوروبية".

وأضاف "آمل في نقل رغبتي والتزامي في هذا المشروع الطموح، النادي أثبت قيمته في السنوات الأخيرة، وأنا متأكد أنني مع النادي سنكون قادرين على الذهاب بعيدا من أجل الجماهير".

وأصبح فينالدوم أولى صفقات الفريق الباريسي في الصيف الجاري.

وارتبط الهولندي بالانضمام لصفوف برشلونة وبايرن ميونيخ بعد نهاية تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم، لكن فضل النادي الباريسي.

وانضم فينالدوم لصفوف ليفربول في عام 2016 قادما من نيوكاسل يونايتد، ولعب قبلها لأندية فينورد وإيندهوفن.

وحصد مع الفريق الأحمر الإنجليزي بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

ويستعد فينالدوم للمشاركة مع منتخب بلاده في يورو 2020 والتي تقام في 11 دولة أوروبية وتبدأ في الحادي عشر من يونيو الجاري.

وارتدى جيني قميص الطواحين الهولندية في 75 مباراة دولية.