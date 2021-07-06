باريس سان جيرمان يضم أشرف حكيمي

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 17:47

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد رسميا مع أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وإنتر ميلان الإيطالي.

واجتاز أشرف حكيمي الفحص الطبي في سان جيرمان بنجاح ليصبح لاعبا ضمن صفوف الفريق الفرنسي.

ووقع أشرف حكيمي عقود انضمامه لصفوف باريس سان جيرمان حتى عام 2026 قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

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وظهر حكيمي في نادي باريس سان جيرمان رفقة ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي ووكيل أعمال أليخاندرو كامانو. بعد خضوعه للفحص الطبي.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن التقارير الصحفية أشارت إلى اقترابها من 70 مليون يورو، بجانب بعض المتغيرات المالية بين الناديين الفرنسي والإيطالي.

وبعد إتمام صفقة أشرف حكيمي من قبل باريس سان جيرمان، سيركز النادي الفرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة على إتمام التعاقد مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق والإعلان الرسمي عن الصفقة.

كما ينتظر النادي الفرنسي نهاية بطولة يورو 2020 لإتمام التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان ومنتخب إيطاليا.

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان إنتر ميلان
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