مؤتمر صحفي للكشف من ملابس بعثة مصر الرسمية في أولمبياد طوكيو

يكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم في قاعة آدم بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة.

ويشهد المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر.

والذي تم التعاقد عليه من فترة وتم تجهيزه بالكامل قبل السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية بمدة كافية لأول مرة في تاريخ مشاركات بعثات مصر في الأولمبياد بتوفير زي البعثة قبل السفر بمدة كافية.

ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو وتفاصيل البعثة في دورة الألعاب.

البعثة الأكبر في تاريخ مصر في الأولمبياد، ستتوجه لليابان للمشاركة في طوكيو 2020، بوجود 134 رياضيا يلعبون 23 لعبة.

تعرف على أسماء بعثة مصر الرياضية للمشاركة في أولمبياد طوكيو