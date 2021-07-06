قائمة الشرف.. كل المتسابقين المصريين في أولمبياد طوكيو

البعثة الأكبر في تاريخ مصر في الأولمبياد، ستتوجه لليابان للمشاركة في طوكيو 2020، بوجود 134 رياضيا يلعبون 23 لعبة.

وتضم البعثة أيضا أسماء 20 لاعبا احتياطيين.

ويقدم FilGoal.com لقرائه أسماء البعثة الرياضية المصرية إلى طوكيو..

الخماسي الحديث

أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدي عادل

السباحة

علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش

الغطس

مهاب مهيمن – مها عبد السلام

السباحة التوقيعية

هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد

تنس الطاولة

عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبد العزيز

السلاح

فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر

فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري

فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبو القاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة

سلاح السيف: ندى حافظ

سلاح سيف المبارزة: محمد السيد

تنس

ميار شريف – محمد صفوت

المصارعة

محمد إبراهيم "كيشو" – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – إيناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبد اللطيف منيع

كانوي وكاياك

سما أحمد – مؤمن مهران

الشراع

خلود منسي – علي بدوي

الجمباز

ترامبولين: سيف شريف – ملك حمزة

فني: عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم

فريق إيقاعي: تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم

التجديف

عبد الخالق البنا

الفروسية

عبد القادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان

كرة القدم

محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبد السلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود حمدي الونش – عبد الرحمن مجدي – أحمد أبو الفتوح – ناصر منسي

كرة اليد

كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل

التايكوندو

سيف عيسى – عبد الرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك

القوس والسهم

أمل أدم – يوسف طلبة

الملاكمة

عبد الرحمن عرابي – يسري رزق الله

ألعاب القوى

مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبد الرحمن – بسنت حميدة

الجودو

محمد عبد الموجود – محمد عبد العال – رمضان درويش

الكاراتيه

جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبد الله ممدوح

الريشة الطائرة

هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل

الثلاثي

بسملة السلاموني

الدراجات

إبتسام زايد

الرماية

عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبد العزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبد الفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري