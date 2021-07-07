مجدي عبد العاطي: ألفيش وعد مسؤولي فاركو بالانضمام حال التأهل للدوري الممتاز

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 02:18

كتب : FilGoal

داني ألفيش - ساو باولو

كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي فاركو الصاعد حقيقة التعاقد مع داني ألفيش نجم منتخب البرازيل ونادي ساو باولو.

داني ألفيش

النادي : ساو باولو

فاركو

وكان رئيس النادي قد تحدث سابقا حول إمكانية ضم اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم للظهور مع الفريق في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد العاطي عبر قناة أون تايم سبورتس: "داني ألفيش يرتبط بعلاقات شخصية مع رئيس الشركة ومسؤوليها منذ التعاون معهم قبل سنوات في الترويج للقاح الخاص بفيروس سي".

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وأضاف "ألفيش وعد مسؤولي فاركو منذ العام الماضي أنه حال تأهل الفريق للدوري المصري الممتاز، فإنه لا يمانع الانضمام إليه ولكن لا نعلم مصيره حاليا بشأن رغبته أو تعاقده مع نادي ساو باولو البرازيلي".

وأتم "بالطبع داني ألفيش سيكون إضافة كبيرة جدا للدوري المصري لما حققه من إنجازات مع برشلونة والمنتخب البرازيلي".

ويمتلك ألفيش 42 لقبا بقميص الأندية والمنتخبات.

كان نادي فاركو قد صعد للدوري الممتاز في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.

ويلعب داني ألفيش (38 عاما) حاليا بنادي ساو باولو منذ عام 2019، بعد سلسلة من التجارب بمختلف الدوريات، تخللها بطولات في كل مكان لعب له تقريبا.

ويتواجد داني ألفيش –فوق السن- ضمن قائمة منتخب البرازيل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. (طالع القائمة)

داني ألفيش فاركو في الدوري مجدي عبد العاطي
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