داني ألفيش وريتشارلسون يقودان البرازيل في طوكيو 2020

السبت، 03 يوليه 2021 - 15:36

كتب : FilGoal

ريتشارلسون - البرازيل - تشيلي - كوبا أمريكا 2021

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم السبت قائمة الفريق الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

واستبدل المدرب أندري جاردين 3 لاعبين في القائمة الأولية التي أعلنها منذ أسبوعين، وأضاف 4 أخرى بعدما سمحت اللجنة الأولمبية الدولية بزيادة قوائم الفرق من 18 إلى 22 لاعبا.

واستبعد جاردين اللاعبين بيدرو ومالكوم وجيرسون وضم بدلا منهم رتشارلسون ومارتينيللي ودوجلاس أوجوستو.

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وجاءت القائمة:

حراسة المرمى: برينو (جريميو) – سانتوس (أتليتكو بارانينسي) - لوساو (فاسكو دا جاما)

الدفاع: داني ألفيش (ساو باولو) – جابريال مينينو (بالميراس) – جيليرمي أرانا (أتليتكو مينيرو) – دييجو كارلوس (إشبيلية) – جابريال (أرسنال) – نينو (فلومينزي) - برونو فوشس (سسكا موسكو) - أبنير (أتليتكو باراناينسي)

الوسط: برونو جيماراش (ليون) – كلاودينيو (ريد بل باراينتينو) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – دوجلاس أوجوستو (باوك اليوناني) – ماتيوس هينريكي (جريميو) - رينيير (دورتموند)

الهجوم: أنتوني (أياكس) – رتشارلسون (إيفرتون الإنجليزي) – ماتيوس كوينا (هيرتا برلين) – باولينيو (باير ليفركوزن) – مارتينيللي (أرسنال)

وضمت القائمة 3 لاعبين فوق السن هم القائد داني ألفيش والحارس سانتوس والمدافع دييجو كارلوس.

وبها لاعب واحد يشارك حاليا مع منتخب البرازيل الأول في كوبا أمريكا 2021 هو ريتشارلسون المهاجم.

وستلعب البرازيل، المتوجة بالميدالية الذهبية في دورة ريو دي جانيرو 2016، ضد ألمانيا في 22 يوليو المقبل.

ثم تواجه كوت ديفوار في 25 يوليو والسعودية في 28 يوليو.

البرازيل طوكيو 2020
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