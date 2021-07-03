رئيس فاركو يكشف حقيقة استقدام داني ألفيش للدوري المصري

السبت، 03 يوليه 2021 - 23:50

كتب : FilGoal

داني ألفيش

كشف شيرين حلمي رئيس شركة ونادي فاركو، عن حقيقة ضم داني ألفيش إلى الفريق بالموسم المقبل.

موقال شيرين حلمي في تصريحات لقناة الحدث اليوم ردا على سؤال حول حقيقة ضم داني ألفيش وليونيل ميسي "داني ألفيش وليونيل ميسي متعاقدان معنا ضمن حملة علاج فيروس C في بلادهما".

واستدرك "ولكن إذا استطعنا ضم داني ألفيش لفريق فاركو بالموسم المقبل سنقوم بذلك".

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وأضاف "ابني تحدث مع داني ألفيش منذ سنتين وقال له كيف تترك يوفنتوس وباريس سان جيرمان وتنتقل إلى ساو باولو؟ فقال له أنه كان يحلم باللعب لـ ساو باولو منذ كان عمره 8 سنوات، والآن أحببت أن أعود لبلدي وأحقق حلمي".

رئيس فاركو أكمل "داني ألفيش أكثر من حقق بطولات في العالم، فإن شاء الله سنستعين به في تطعيم الفريق، لكننا سنحافظ على عمود الفريق الفقري الذي ساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز".

وأتم "شركتا فاركو وكوكاكولا في نفس الشارع، وكلاهما صعد للدوري الممتاز، وإن شاء الله نقدم مباريات قوية في الموسم المقبل".

كان نادي فاركو قد صعد للدوري الممتاز في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.

ويلعب داني ألفيش (38 عاما) حاليا بنادي ساو باولو منذ عام 2019، بعد سلسلة من التجارب بمختلف الدوريات، تخللها بطولات في كل مكان لعب له تقريبا.

ويتواجد داني ألفيش –فوق السن- ضمن قائمة منتخب البرازيل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. (طالع القائمة)

فاركو داني ألفيش
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