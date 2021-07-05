مصر للمقاصة لـ في الجول: الزمالك لم يفاوضنا بشأن باسم مرسي.. هذا ما حدث

نفى عصام سراج مدير تسويق والاستثمار في مصر للمقاصة ما يثار حول رغبة الزمالك في ضم باسم مرسي مهاجم الفريق.

وتحدث عصام سراج لـFilGoal.com قائلا: "لا توجد مفاوضات رسمية من الزمالك بشأن ضم باسم مرسي".

وأكمل "لم يحدث معي أي تواصل رسمي من قبل الزمالك".

وأتم مدير التسويق والاستثمار في مصر للمقاصة حديثه المقتضب "كل الحديث عن باسم مرسي هو عن طريق وكلاء اللاعبين فقط".

وكان بكري سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة ألمح لوجود بعض الحديث من الزمالك مع ناديه بشأن ضم باسم مرسي.

وقال في تصريحات عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "هناك بعض الحديث حول باسم مرسي وعصام سراج المسؤول عن التعاقدات هو الذي يتولى ذلك الملف فلا أستطيع الحديث فيه ونتمنى لباسم مرسي الخير".

وسبق لباسم مرسي ارتداء قميص الزمالك من 2014 لـ2019 تخلل تلك الفترة الإعارة للاريسا اليوناني وسموحة قبل الانتقال للإنتاج الحربي ومنه إلى مصر للمقاصة.

وسجل باسم مرسي تسعة أهداف خلال الموسم الجاري من الدوري.