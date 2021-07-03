انتهى صراع التأهل للممتاز - الدخان يصعد لأول مرة

السبت، 03 يوليه 2021 - 16:10

كتب : FilGoal

الشرقية للدخان

يسدل الستار اليوم السبت على الموسم الجاري من دوري الدرجة الثانية بمواجهات الجولة الأخيرة في مجموعة الصعيد.

والفوز يكفي الشرقية للدخان للتأهل للدوري المصري الممتاز، بينما الأمل قائم للألومنيوم والمنيا. (طالع ترتيب البطولة)

تعرف على موقف المجموعة المعقدة وفرص الصعود والهبوط بالضغط هنا

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الشرقية للدخان × طهطا (5-0)

نهاية المباراة

ق. 65 الخامس عن طريق محمد حسن.

ق. 58 جووول رااابع للشرقية للدخان عن طريق محمد حسن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول ثالث للشرقية للدخان سجله محمد الفيل.

ق 18: جووول ثانٍ للشرقية للدخان سجله أحمد تمساح من ركلة ركنية مباشرة.

ق 10: الحسيني طه يهدر ركلة جزاء للشرقية للدخان.

ق 4: جووول أول للشرقية للدخان سجله صابر أشرف صابر.

بداية اللقاء

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شباب مسلمين قنا × المنيا (1-1)

نهاية المباراة

التعااادل لشبان مسلمين قنا.

جوول أووول للمنيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: التعادل السلبي لازال سائدا

تأخر انطلاق المباراة 15 دقيقة بسبب تأخر وصول الطاقم التحكيمي.

بداية اللقاء

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الألومنيوم × بني سويف (2-0)

نهاية المباراة

ق. 52 جوول ثاني للألومينيوم عن طريق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 جووول أووول للألومينيوم عن طريق إبراهيم سعيد.

بداية اللقاء

دوري الدرجة الثانية
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