دليلك قبل الجولة الأخيرة من صراع ناري على الصعود للممتاز

أيام قليلة تفصلنا على ساعات المصير في دوري الدرجة الثانية المصري، صراع ملتهب في المجموعات الثلاث على الارتقاء للدوري الممتاز.

يوم الخميس تنطلق الجولة الأخيرة في مجموعة بحري، الجمعة تحسم مجموعة القاهرة، والسبت يسدل الستار في مجموعة الصعيد.

فمن الأقرب للصعود لدوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل؟

اللائحة

تنص لائحة البطولة على الاحتكام للمواجهات المباشرة في حال تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، ولا يحتسب الهدف خارج الملعب باثنين.

وإذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء لفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة، ثم الأهداف المسجلة، ثم لقاء فاصل.

10-صفر

الفوز بفارق 10 أهداف هو أقل ما يحتاجه حرس الحدود لبلوغ الممتاز عن مجموعة بحري، وذلك إذا انتصر فاركو بهدف على بني عبيد.

يتساوى فاركو وحرس الحدود في النقاط والمواجهتين المباشرتين، لكن فارق الأهداف يعزز فرصة الأول للارتقاء للممتاز.

طالع الترتيب كاملا من هنا

وفي أسفل الجدول، هبط بيلا وبني عبيد رسميا.

يوم الخميس سيلعب كفر الشيخ ضد مالية كفر الزيات، ويواجه دمنهور فريق الجزيرة. إذا انتهت المباراتان بانتصارين يهبط الخاسران للدرجة الثالثة.

بينما إذا انتهت المباراتان بالتعادل يضمن كفر الشيخ والجزيرة البقاء في الدرجة الثانية ويهبط دمنهور ومالية كفر الزيات.

كوكاكولا يقترب

الموقف أقل تعقيدا في مجموعة القاهرة التي يتصدرها كوكاكولا بفارق نقطتين عن الداخلية، فوز الأول على الترسانة يوم الجمعة يضمن صعوده للممتاز للمرة الأولى في التاريخ.

بينما الداخلية يحتاج للفوز على سرس الليان وألا ينتصر كوكاكولا، الأول يتفوق على الأخير في المواجهتين المباشرتين.

طالع ترتيب البطولة من هنا

في صراع البقاء هبط طنطا والنجوم رسميا، بينما يحتاج الزرقا للفوز على جمهورية شبين لينجو إن لم يفز سرس الليان.

ولن يضمن الزرقا البقاء إذا تعادل السكة الحديد وفاز سرس الليان وخسر زد، سيتساوى الرباعي في رصيد النقاط ويهبط الأول مع جمهورية شبين.

أما سرس الليان فيحتاج للفوز على الداخلية، على أن يتعادل جمهورية شبين مع الزرقا. وقتها سيهبط الأخير وينتظر جمهورية شبين نتيجة لقاء السكة الحديد.

فوز جمهورية شبين على الزرقا يضمن له البقاء رسميا.

فوز السكة الحديد علي طنطا يضمن له البقاء رسميا.

تجنب زد للخسارة ضد النصر يضمن له البقاء رسميا.

إذا خسر زد وتعادل جمهورية شبين مع الزرقا وتعادل السكة الحديد مع طنطا وفاز سرس الليان على الداخلية، سيهبط الزرقا وزد.

إن لم يفز سرس الليان على الداخلية ولم ينتصر الزرقا على جمهورية شبين سيهبط سرس الليان والزرقا.

صراع ثلاثي

وفي مجموعة الصعيد يحتاج الشرقية للدخان لنقطة واحدة أمام طهطا للصعود، إذا فاز الألومنيوم والمنيا أو تعادلا. وليس فوز المنيا فقط مع تعادل الألومنيوم أو هزيمته.

لأنه لو تساوت الفرق الثلاثة في الرصيد سيصعد الشرقية للدخان بفضل المواجهات المباشرة.

طالع الترتيب من هنا

يحتاج المنيا للفوز على شبان قنا بهدفين أو أكثر مع تعادل الشرقية للدخان ضد طهطا وعدم فوز الألومنيوم على بني سويف.

بينما الألومنيوم يحتاج للفوز على بني سويف مع هزيمة الشرقية للدخان أمام طهطا وعدم انتصار المنيا على الشبان.

وفي حال فاز المنيا على الشبان، يحتاج الألومنيوم لإسقاط بني سويف بنتيجة أكبر.

وفي صراع النجاة هبط طهطا رسميا.

وإذا فاز سمسطا على أسمنت أسيوط وسقط تليفونات بني سويف وشبان قنا تتساوى الأندية الثلاثة. يهبط وقتها شبان قناة وتليفونات بني سويف بسبب المواجهات المباشرة.

لكن إذا فاز أسمنت أسيوط سيحتاج خسارة تليفونات بني سويف وشبان قناة وسمسطا ليضمن البقاء، وقتها سيهبط الثلاثي الأخير.

وإذا فاز أسمنت أسيوط وتعادل شبان قنا وتليفونات بني سويف، سيهبط الأخيران.

ولو خسر كيما أسوان وفاز شبان قنا وتليفونات بني سويف سيهبط الأخير. كيما أسوان وقنا يكفيهما التعادل يوم السبت.

ولو خسر قنا وفاز شبان قنا وتليفونات بني سويف يحسم فارق الأهداف الترتيب.