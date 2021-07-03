بامبو لـ في الجول: فوز البنك الأهلي على المصري لم يكن صدفة.. ولا أعلم موقفي مع الزمالك

السبت، 03 يوليه 2021 - 00:35

كتب : أحمد شاكر

كريم بامبو - البنك الأهلي

كشف كريم بامبو جناح البنك الأهلي كيف سجل هدفه في مرمى المصري وتحدث عن مستقبله مع الزمالك.

وسجل بامو الهدف الثاني للبنك الأهلي في الفوز على المصري بنتيجة 2-0 في الجولة 28 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وصرّح بامبو لـ FIlGoal.com عقب الفوز على المصري قائلا: "لم يكن صدفة، ركزنا على نقاط المباراة ونمتلك لاعبين مميزين للغاية ونفتقد للتوفيق، ولم نكن منسجمين في البداية في معظم المباريات نهاجم لكن دون توفيق في إنهاء الفرص، خاصة أن الفريق ضم صفقات كبيرة جدا".

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وقال كريم عن هدفه في المصري: "عندما حصلت على الكرة تقدمت بها وتقدم محمد المثناني اعتقادا أنني سوف أمرر ولكن بعد أن ذهب المدافع المنافس معه، فقررت التحرك بمفردي وأسجل وهو ما حدث".

وأجاب عن عدم مشاركته كأساسي: "وجهة نظر المدرب واحترمها، ويدفع بي في أوقات معينة من أجل أن أشارك للمساهمة في الفوز، وفكره صحيح وأسمع كلامه وأحرزت 3 أهداف في 3 مباريات بهذا الشكل".

وأردف "البنك الأهلي سوف يستمر في الدوري الممتاز، لأننا نقدم عملا محترما".

وأتم عن إمكانية عودته للزمالك: "الله أعلم، كل هدفي أن يبقي البنك الأهلي في الدوري الموسم المقبل، والقادم في علم الغيب، الزمالك يتواصل معي ولا أعلم موقفي الموسم المقبل".

كريم بامبو (28 عاما) سجل 4 أهداف في 15 مباراة خاضها الموسم الحالي بالدوري المصري.

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