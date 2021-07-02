عداد الهزائم يتواصل.. البنك الأهلي يهزم المصري ويشعل صراع البقاء

تواصلت هزائم النادي المصري بخسارة ثانية على التوالي أمام البنك الأهلي.

وفاز البنك الأهلي على المصري بهدفين مقابل لا شيء على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

سجل أحمد علي وكريم بامبو هدفا البنك الأهلي في اللقاء.

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البنك الأهلي يتخطى المصري بثنائية نظيفة ⚽

🟠 أحمد على ٢٥'

🟠 كريم بامبو ٨٩' #الدوري_على_WATCHiT https://t.co/Xc24NnJ3mb pic.twitter.com/vJhV5aGXfq — WATCH iT! (@WatchiTMENA) July 2, 2021

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى 25 نقطة مرتقيا إلى المركز الـ15، فيما تجمد رصيد المصري عند 43 نقطة في المركز الثاني.

التشكيل

علي ماهر بدأ اللقاء بـ عصام ثروت في حراسة المرمى لأول مرة في الدوري هذا الموسم، فيما قاد أوستين أموتو الهجوم.

وصف المباراة

المصري بدأ المباراة محاولا التقدم المبكر، وسدد عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة الـ17، لكن بجانب المرمى.

وتحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ23 بعد عرقلة من إسلام صلاح لـ أحمد علي.

أحمد علي سجل ركلة الجزاء بنفسه في المرمى، ليتقدم لفريقه، وليصل هو للهدف الـ90 في تاريخه ببطولة الدوري.

المصري ضغط لإدراك التعادل، وكاد أوستين أموتو يحق ذلك في الدقيقة الـ41 بعد دربكة من الدفاع ورأسية من أموتو يتصدى لها الزنفلي إلى ركنية.

كريم العراقي أرسل عرضية في الدقيقة الـ45، تمر من جريندو ويقابلها أموتو بتصويبة مباشرة بجانب المرمى، لينتهي الشوط الاول بتقدم البنك الأهلي بهدف.

الشوط الثاني

كاد البنك الأهلي يضيف الثاني في الدقيقة لـ53 بعد عرضية من أحمد علي، مرت أمام فادي فريد الذي كاد يودعها المرمى.

ورد المصري في الدقيقة الـ62 بتمريرة من عمر كمال إلى البديل محمد عنتر داخل منطقة الجزاء، والذي سدد لكن بجانب المرمى.

جريندو أرسل عرضية أيضا في الدقيقة الـ81، قابلها البديل أحمد جمعة برأسية بجانبب المرمى.

وكان الهدف القاتل في الدقيقة الـ88. البديل كريم بامبو استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، ثم راوغ عمرو موسى وأحمد جمعة وانفرد وسجل الثاني، لينتهي اللقاء بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى 25 نقطة مرتقيا إلى المركز الـ15، فيما تجمد رصيد المصري عند 43 نقطة في المركز الثاني.