عماد متعب يكشف تفاصيل أزمته الصحية.. وسبب تغير ملامح وجهه

كشف عماد متعب نجم الأهلي السابق، تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، وسبب تغير ملامح وجهه.

وقال متعب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الحمد لله أزمة ومرت. بعض الأمور كانت غير مستقرة، لكن الأمور استقرت الآن ولله الحمد".

وأضاف "أما عن التغيير في ملامح وجهي، فأنا أجريت جراحة فتق دهني في عيني، وهي التي أحدثت التغير، لكن باقي الأمور بخير ولله الحمد".

كان العديد من الناس قد لاحظوا تغير في ملامح وجه عماد متعب خلال ظهوره تليفزيونيا مؤخرا، ليتساءلوا إن كان النجم السابق يمر بأزمة صحية.

عماد متعب نفسه خرج في وقت سابق وكشف بأنه يعاني من بعض الآلام، لكن الفحوصات تشير لسلامته، وسيسافر لإجراء فحوصات أخرى.