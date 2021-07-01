سكاي: مانشستر يونايتد مهتم بـ فاران

الخميس، 01 يوليه 2021 - 13:14

كتب : FilGoal

رافائيل فاران

بعد أن حُسمت صفقة جادون سانشو، بدأ مانشستر يونايتد توجيه أنظاره نحو رافاييل فاران مدافع ريال مدريد.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فأن يونايتد أجرى محادثات أولية و"يظل انضمام اللاعب لـ يونايتد قيد الدراسة".

وأضاف التقرير أن عدة أندية أبدت اهتماما باللاعب من بينها باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وتستعد إدارة ريال مدريد لرحيل رافائيل فاران عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية بحسب تقرير سابق لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية. (طالع التفاصيل)

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن ريال مدريد قدم عرضين لفاران لتجديد لتعاقده مع الفريق، لكن المدافع الفرنسي رفض العروض المقدمة لتجديد عقده.

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا من يناير المقبل.

وانتقل فاران (28 عاما) لريال مدريد عام 2011 قادما من لانس الفرنسي.

ولعب فاران 360 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات بالإضافة لـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

فاران ودع يورو 2020 رفقة منتخب فرنسا من ثمن النهائي عقب الخسارة من سويسرا بركلات الترجيح.

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